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09.10.2017 16:05

ГК LEGENDA Intelligent Development получила кредитную линию

ГК LEGENDA Intelligent Development получила кредитную линию
LEGENDA Intelligent Development

Международный банк Санкт-Петербурга предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию на строительства жилого комплекса «LEGENDА Дальневосточного».

Комплекс расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, признан лучшим объектом в области многоэтажного жилого строительства премии European Property Awards 2017–2018.

Василий Селиванов, генеральный директор LEGENDA Intelligent Development:

«В условиях стремительно меняющегося рынка мы делаем большую ставку на укрепление отношений с надежными финансовыми партнерами и привлечение финансирования через различные инструменты. Цель кредита – обеспечить бесперебойное финансирование заключительных стадий строительства вне зависимости от продаж. Это позволит гарантировать плановый финансовый результат от реализации проекта без оглядки на рыночную конъюнктуру».

Председатель Правления Банка МБСП Сергей Бажанов:

«Банк МБСП ведет консервативную политику и кредитует компании из тех отраслей, которые показывают высокую эффективность. Строительная отрасль постоянно развивается и существенно влияет на экономику региона. Положительный опыт сотрудничества с компанией LEGENDA Intelligent Development  в рамках вексельного кредитования в июле текущего года позволил нам оперативно принять решение об открытии кредитной линии на строительство современного жилого комплекса в Петербурге».  

 

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

 


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