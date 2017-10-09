«Сестрорецкий курорт» торжественно встретил юбилейного клиента

С момента 115-летия, которое легендарная петербургская здравница отмечала в 2013 г., реализовано уже 75 тысяч путевок.

Четыре года назад руководство санатория поставило перед собой задачу за пять лет достичь рекордной посещаемости. И рубеж в 75 тысяч гостей удалось перешагнуть, не дожидаясь 120-летнего юбилея. Жительница Эстонии Ирина Ставицкая приехала на отдых в Сестрорецк в сентябре. В историческом Лечебном корпусе санатория юбилейной гостье торжественно вручили букет цветов, праздничный торт, выполненный кондитерами местного кафе «Авенариус», а также подарочный сертификат на новый, бесплатный, отдых в «Сестрорецком курорте».

Конечно, такая нежданная удача выпадает не каждому. Но в преддверии очередной круглой даты – 120-летия – знаменитый петербургский санаторий стремится быть максимально гостеприимным для всех и по-настоящему современным.

Только в 2017 г. здесь открылась новая спортивная площадка с уличными тренажерами, игровая комната, смотровая площадка с захватывающим видом на Финский залив.

На всей территории стал доступен бесплатный wi-fi. Расширилась экспозиция местного музея. В ближайших планах появление новых лечебно-оздоровительных программ в добавок к уже существующим (а их более десятка).

В том числе это новые программы реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями.

Территория курорта, раскинувшаяся на 45 га реликтового соснового леса на берегу залива, тоже преображается в лучшую сторону.

В 2017 г. здесь началась реконструкция двух аварийных 5-этажных корпусов советской постройки под современные лаунж-студии. Проект реализуется под брендом «Русские сезоны» в партнерстве с компанией RBI.

В ближайшее время начнутся работы по восстановлению из руин и исторического Лесного корпуса.

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