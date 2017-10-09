Смольный не будет сносить газетные ларьки у метро

Смольный не будет запрещать газетным ларькам стоять у метро. Как 9 октября сообщает пресс-служба Смольного, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал распоряжение имущественному блоку сделать исключение для киосков и павильонов с печатной продукцией и билетных касс при разработке постановления, ограничивающего торговлю возле станций метрополитена.

Ранее КИО опубликовал проект постановления, в соответствии с которым под запрет попадет любая нестационарная торговля в радиусе 100 метров от станции метро. Цель нововведения – обеспечить «требования антитеррористической защищенности станций метрополитена и безопасного прохода больших масс людей». Сейчас допустимая норма – 50 метров, однако киоски с прессой, цветами и билетные кассы исключены из общего правила.

Как сообщала «Фонтанка», на прошлой неделе крупнейшие издатели и распространители печатной продукции Северо-Западного региона попросили главу города не лишать киоски с прессой «особого статуса». По их словам, ликвидация киосков, которые остаются основным каналом распространения, поставит на грань выживания продавцов прессы и издателей, а в результате петербуржцы останутся без газет и журналов.