Собственник дома-памятника на Садовой выплатил 200 тысяч за неудовлетворительное содержание

Дом «с четырьмя колоннами» на углу Садовой и Итальянской улиц в Петербурге плохо содержится собственником – ООО «Сити Строй-инвест», сообщил 9 октября городской комитет по охране памятников (КГИОП). Собственник недвижимости в памятнике федерального значения выплатил 200 тысяч рублей штрафа.

Комитет провел проверку состояния дома в феврале текущего года. Выяснилось, что там велись самовольные работы без разрешения КГИОП: арендаторами были незаконно установлены консольные и настенные вывески (в том числе «café MADAGASKAR»), маркизы, информационные таблички с нарушением архитектурной отделки фасада здания, деревянные окна заменены на металлопластиковые без сохранения исторической расстекловки.

20 июля Куйбышевский райсуд признал ООО «Сити Строй-инвест» виновным в совершении правонарушения и выписал штраф.

Дом 12 по Садовой улице ООО «Сити Строй-инвест» получило в 2008 году целевым назначением. По условиям инвестконтракта, застройщик должен был перечислить в местный бюджет 62 миллиона рублей и за свой счет провести реконструкцию на сумму не менее 43,2 миллиона рублей, а также в течение 2,5 лет перестроить бывший кинотеатр в культурно-развлекательный комплекс. Стоимость реконструкции тогда оценивалась в 110 миллионов рублей. По данным СМИ, около $ 10 миллионов на эти цели выделил Международный банк Азербайджана. Бизнесмены, связанные с этой страной, так или иначе и участвовали в проекте. 41% уставного капитала ООО «Сити Строй-инвест» принадлежит ООО «Гермес», владельцем которого является Элшан Абзар Оглы Асманов.

Здание по договору аренды до 2017 года принадлежало ЗАО «Кинотеатр «Молодежный», однако КУГИ (нынешний КИО) в одностороннем порядке расторг это соглашение. Кинотеатр выехал, а место на Садовой, 12, заняли рестораны. На данный момент в нем порядка тридцати крупных арендаторов, в том числе рестораны, пабы, агентства недвижимости, гостиницы, турагентства, брокеры, банки, ателье и даже паломническая служба «Ковчег».