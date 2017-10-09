В Тихвине водитель автобуса оскорбил и ударил пассажирку с ребенком

Водитель автобуса в Тихвине отказал пассажирке в остановке в положенном месте, а затем обругал ее при свидетелях. Когда автобус остановился на конечной, мужчина напал на женщину, ударив ее ногой в живот. Произошедшее удалось записать на видео.

"Он назвал меня овцой и другими грубыми словами. Кондуктор все видел, но молчал. Никак не реагировал на происходящее. Водитель угрожал побоями. Уже вне салона, когда я достала мобильный телефон, он пошел на меня. Пытался отобрать мобильник. Пнул в живот. За меня заступились мужчины, которые оказались рядом", – рассказала 47news пострадавшая пассажирка, добавив к своим словам запись видео.

Представитель компании-перевозчика заявил 47news, что приказа об увольнении сотрудника "Тихвин пассажиравтотранс" еще нет. Подробнее читайте здесь.