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09.10.2017 15:22

Компания «Полис Групп» открыла новый детский сад в Мурино

Компания «Полис Групп» открыла новый детский сад в Мурино
Компания «Полис Групп»

Состоялось торжественное открытие детского сада в составе ЖК «Мой город» от компании «Полис Групп» в Мурино.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Комитета общего профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, глава администрации Всеволожского района Ленинградской области Андрей Низовский, глава администрации Мурино Валерий Гарькавый, председатель Совета директоров компании «Полис Групп» Дмитрий Смирнов. 

Детский сад (Дошкольное подразделение №4 в составе МОБУ «СОШ «Муринский Центр образования №1») по адресу бульвар Менделеева, д.3 рассчитан на 80 мест и уже работает.

Компания «Полис Групп»
Компания «Полис Групп»

Застройщик обеспечил садик всем необходимым: закуплена мебель для групп и спален, технологическое оборудование для пищеблока и прачечной, интерактивное и развивающее оборудование, игрушки, а также оснащение для спортивного зала и спортивный инвентарь. 

В настоящее время детский сад передан на баланс администрации Ленинградской области. 

Компания «Полис Групп»
Компания «Полис Групп»

Дошкольное подразделение №4 – третье по счету из числа открытых в составе ЖК «Мой город». Всего в рамках проекта построено 4 детских сада: два на 80 и 100 мест соответственно, еще два на 110 мест каждый. 

Председатель Совета директоров «Полис Групп» Дмитрий Смирнов вручил руководству детского сада сувенирный ключ, как символ открытия дверей садика для малышей и их родителей.  

Компания «Полис Групп»
Компания «Полис Групп»

В приветственном слове отдельную благодарность он выразил администрации Ленинградской области, Муринского района и муниципалитета, которые помогали компании в строительстве.

Дмитрий Смирнов также поздравил малышей и воспитательский состав с официальным открытиемдетского сада.

«Я хочу пожелать, чтобы вы всегда вспоминали воспитателей и это здание как самое теплое и уютное место в вашей жизни», – отметил председатель Совета  директоров «Полис Групп», обращаясь к детям. 

Проект комплексного освоения территорий ЖК «Мой город» в 5 минутах ходьбы от ст. м. «Девяткино» уже сдан и заселен. В рамках проекта построено 14 корпусов жилых домов, школа и детские сады, площадки для спорта и зоны для отдыха, гостевые стоянки, паркинги.

 


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09.10.2017 12:33
Теперь квартиры в комплексе LIKE можно приобрести на особых условиях
Петербургская строительная компания объявила об особых условиях на покупку квартир в комплексе LIKE на Политехнической, 6.
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