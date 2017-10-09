В Петербурге активистов «Открытой России» наказали рублём за неповиновение полиции

Координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и активист Василий Кунин, которые провели в обществе полиции двое суток, оштрафованы. Об этом сообщили 9 октября сторонники движения «Фонтанке».

Василеостровский районный суд признал Пивоварова виновными в неповиновении законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов и наложил на него максимальный штраф, который предусмотрен данной статьёй, – в тысячу рублей. Столько же по аналогичному обвинению придётся заплатить Кунину.

Как ранее писала «Фонтанка», Андрей Пивоваров 7 октября встретился с сотрудниками ДПС на трассе в Ленобласти. Дорожные полицейские заподозрили его в нехорошем и отправили на медицинское освидетельствование. Анализы дурманящих веществ в его крови не показали. Но, несмотря на это, в город он приехал уже в сопровождении полиции, в компании которой в 30-м отделе на Васильевском острове двое суток дожидался суда. Там же оказался и активист «Открытой России» Василий Кунин.

Сторонники движения отметили в facebook, что «отношение в отделе – отвратительное». По их словам, оппозиционерам передали еду только после визита адвоката, а постельные принадлежности выдали только на второй день задержания. Напомним, также непосредственно перед акцией 7 октября были задержаны два сотрудника петербургского штаба Навального. Тем же вечером их оштрафовали на 20 тысяч каждого за нарушение порядка организации и проведения митингов.