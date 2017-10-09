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09.10.2017 15:09

Президент отправил в отставку губернатора Омской области

 

Губернатора Омской области Виктора Назарова сменит на посту депутат Госдумы ФС РФ Александр Бурков.

Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, появился на сайте главы государства 9 октября. Им в отставку отправлен Виктор Назаров, возглавлявший регион с 2012 года. Пока в Омской области не пройдут выборы, руководить там будет Александр Бурков, ныне депутат Государственной думы от «Справедливой России», председатель совета партии в своем родном регионе, Свердловской области. Для Буркова это уже второй депутатский срок, до этого он был членом регионального парламента в Екатеринбурге, где также проработал два срока.

Назаров стал девятым главой региона, который досрочно сложил полномочия. Ранее подали в отставку руководители Орловской, Новосибирской, Самарской, Нижегородской областей, Ненецкого автономного округа, Дагестана, Красноярского и Приморского краёв.


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