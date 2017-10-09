ЖК «Чудеса света»: новые требования к недвижимости массового сегмента

Серьезная конкуренция на рынке недвижимости размывает понятие классов жилья – к такому выводу приходят эксперты. В течение последних лет качественные характеристики недвижимости массового сегмента от «УНИСТО Петросталь» значительно возросли.

По словам Арсения Васильева, генерального директора компании-застройщика ЖК «Чудеса света» в сегменте эконом-класса часть покупателей квартир желает занять как можно больше места под автомобильную парковку:

«Продвигать идеи создания добрососедской среды и общей зоны отдыха для таких дольщиков сложно. Мы стремимся отвечать интересам наших будущих жильцов. В то же время ГК «УНИСТО Петросталь работает над тем, чтобы создавать проекты функциональной придомовой территории и обустраивать места, где жители смогут проводить свое свободное время. Например, читать книги илизаниматься спортом».

Девелопер комплексно подходит к благоустройству проектов. Например, ЖК «Чудеса света» расположенный в деревне Аро Всеволожского района Санкт-Петербурга. В соответствии с общей концепцией самого жилого комплекса и ориентацией на собирательный образ будущего жильца продумывается создание жилой среды проекта. В каждом дворе размещаются просторные площадки для детей и газоны, обязательно выделяется зона для отдыха.

К примеру, планировкой дворового пространства для ЖК «Чудеса света» занимаются приглашенные специалисты. По словам представителей компании, это необходимо для грамотного размещения детских площадок, велодорожек и мест для прогулок. Придомовая территория ЖК «Чудеса света» – более 37 гектар земли. Это позволяет не только разместить дома на комфортном расстоянии друг от друга, но и обустроить зоны, необходимые для повышения уровня жизни.

«Цель застройщика – продать не только квартиру, но и идею проживания в жилом комплексе. Покупатели квартир в ЖК «Чудеса света»,например,ожидают размеренную загородную жизнь, которую мы должны обеспечить. ГК «УНИСТО Петросталь» всегда продумывает места проведения досуга новоселами, какие-то фишки и, конечно, планирует пешеходные и транспортные потоки» – рассказал Арсений Васильев.

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»