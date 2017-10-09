Смольный хочет стать собственником ларьков

Смольный хочет самостоятельно закупать, устанавливать и содержать киоски и другие объекты нестационарной торговли, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте комитета имущественных отношений.

В соответствии с ним, КИО намерен наделить себя такими полномочиями «для обеспечения жителей Санкт-Петербурга услугами торговли». Сколько именно и каких павильонов планируется приобрести, в документе не уточняется.

В КИО «Фонтанке» 9 октября пояснили, что, выдвигая такую инициативу, Смольный идет по пути Москвы, где город сам устанавливает киоски, а потом сдает их в аренду предпринимателям.

К нестационарным торговым объектам относятся киоски, павильоны, автолавки, а также точки сезонной торговли — летние кафе, тележки и лотки, развалы бахчевых и так далее. Их можно ставить только в местах, включенных в схему размещения НТО, которую утверждает комитет по развитию потребительского рынка, а предлагать новые места имеют право районные администрации. Места в большинстве случаев распределяются по итогам торгов, хотя для некоторых видов точек (например, летних кафе) предусмотрен заявительный порядок. С победителями заключается договор размещения.

На данный момент в схеме НТО около 9 тысяч участков, договоры заключены примерно на две трети из них.