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09.10.2017 14:55

Телефонные террористы взялись за вокзалы Петербурга

 

Три железнодорожных вокзала в Петербурге эвакуируют из-за анонимных звонков о заложенной бомбе. Это уже третья волна за понедельник.

Как стало известно «Фонтанке», после обеда 9 октября волна анонимных «заминирований» докатилась до транспортных узлов Петербурга. По данным на 14:00, телефонные террористы «заложили бомбы» на Балтийском, Финляндском и Витебском вокзалах. Сотрудники транспортной полиции из зданий эвакуируют посетителей, однако пока на движении поездов это не сказалось.

Понедельник в Северной столице начался с эвакуации школ: в разных районах Петербурга их «заминировали» порядка 10. Потом на улицу вышли сотрудники восьми комитетов Смольного.

Для Петербурга это третий день атаки телефонных террористов. В выходные от их действий страдали торгово-развлекательные центры и отели.


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