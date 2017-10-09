В Петербурге эвакуировали два торговых центра и строймаркет

«Радиус» на Волковской, «Чкаловский» на одноименном проспекте и строймаркет «Василеостровский» эвакуировали днем 9 октября в Петербурге из-за анонимных звонков о бомбах.

Как стало известно «Фонтанке», торговый центр на Чкаловском проспекте, дом 7, эвакуировали около половины третьего днем в понедельник. В администрацию ТЦ позвонил аноним и сообщил, что здание заминировано. Одновременно с этим началась эвакуация из дисконт- и бизнес-центра «Радиус» на Волковском проспекте, дом 32. Как сообщили «Фонтанке» читатели, туда также позвонил аноним и рассказал о возможности взрыва. Кроме того, очевидцы сообщают об эвакуации строймаркета «Василеостровский» на Железноводской улице, дом 3.

Напомним, 9 октября в Петербурге вновь прошла волна "заминирований" — прервать работу пришлось 15 школам и 8 комитетам Смольного.