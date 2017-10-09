Илья Демаков: «На веру» дети уже ничего не воспринимают

Учитель года родом из Петербурга молод и продвинут: понимает рэп-баттлы и не ругает за смартфоны. «Фонтанке» он рассказал, что не учитель вовсе, а исследователь. А работы своих учеников продвигает через собственный сайт.

Учитель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга стал победителем всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2017 году. «Фонтанка» пообщалась с «главным наставником страны», который стал мелькать в списках лучших ещё в 2013 году, и узнала, какой он, современный преподаватель, чего ждет и чего требует от учеников.

Илья Демаков родился в Тюмени. Учился в 599 школе в Приморском районе. «С учителями мне повезло исключительно. Особенно с Мариной Дмитриевной Михайловской – моей учительницей истории, благодаря которой я выбрал свою специальность», – сразу рассказал он. Музыку учитель слушает самую разную. «У меня есть плейлист Юрия Антонова», – со смехом говорит лучший педагог страны. – Очень люблю классическую музыку. Особенно люблю то, что называется современной классикой. Музыку, которую пишут современные композиторы. Инструментальная музыка. Я не любитель рок-музыки. Однозначно нет». Рэп-баттлы главный российский учитель 2017 года «понимает, но не принимает». Невзирая на возраст – 30 лет.

Было и стало

«Я учился в 90-е годы. И разница тех лет и дня сегодняшнего конечно есть, – делится своими ощущениями учитель года-2017. – Во-первых, мы вступили в цифровую среду. В техническом плане школа изменилась очень сильно. Сегодня собираясь на работу в класс, я не задумываюсь, что там может не быть какой-то техники. Того же проекционного оборудования, интерактивной доски, Интернета. Это всё само собой разумеющиеся вещи. Когда учился я, урок чисто технически строился иначе. Всё было «вручную».

При этом Илья Демаков уверен, что сама по себе современная техника интерес детей к знаниям никак не формирует. «Можно в хорошую школу поместить много новой техники, но качество обучения детей никак не изменится, – говорит он. – Речь идет об инструментах, которые помогают нам быть оперативнее. Давать информацию в том формате, который привычнее детям».

История и школа

Еще ученикам Ильи Демакова повезло в его убеждениях относительно собственного предмета. Он убежден, что знание истории – это вообще не знание дат, а способность ребёнка видеть в пространстве, которое тебя окружает, то, что было сделано человеческими руками до тебя. А учебник школьнику нужен, только если он болеет и сидит дома. «На уроке истории роль учебника второстепенна, – уверен Илья Демаков. – Но учебник должен быть более или менее однообразным по всем школам и всем регионам нашей страны. Учебников не должно быть избыточно много. Дополнение учителя не должно быть слишком вариативным».

Идеология и школа

«Всё, что меняется в отношении к истории, что происходит сейчас в мире вокруг нас, уступает по важности главной задаче. Главная идеологическая нагрузка на уроках истории заключается в том, что это уроки о человеке, человеческом измерении вокруг нас. Т.е. это своего рода уроки про чувство локтя, – смотрит на жизнь философски Илья Демаков. – На мой взгляд, идеологическая задача – помочь ребёнку принять самого себя, быть принятым в коллективе, в семье. Уверен, что так будет всегда».

По мнению Ильи Демакова, на уровне государства при этом идеология должна быть. «Государство без идеологии – это очень странное явление, – недоумевает историк. – Бояться, или отторгать части нашего исторического пути, неправильно и ошибочно. Это то, с чем я готов бороться».

Антиутопии

Илья Демаков видит в российской действительности элементы антиутопии, но все же уточняет, что это есть вопрос ценностей того или иного человека. При этом Илья Демаков уверен, что современные дети априори обладают способностью сориентироваться в огромном количестве очень разной информации. «И визуальной, и текстовой, и в различных мнениях. Для современных детей это нормально, – говорит историк. – Для них само собой разумеется, что вокруг нет ничего однозначного. Вот так наивно «на веру» современные дети уже ничего не воспринимают».

Бюрократия и школа

«Моя бабушка всю жизнь проработала в школе учительницей химии. Она рассказывала, что в 60-70-е годы все кругом жаловались на то, что учитель завален бумажной работой. Количество отчётов, сводок, других бумаг, которые были у них, не было ни до, ни после, – рассказал Илья Демаков. – Сегодня опять некая похожая волна». Но она, уверен учитель, уже идет на спад. «Я по себе вижу и по своей школе положительные результаты. Что-то перешло в цифру. И это очень облегчает работу, – радуется прогрессу Илья Демаков. – Например, мы ушли от «двойной бухгалтерии», когда у нас был и классический рукописный классный журнал, и журнал электронный. Электронный гораздо удобнее. Он всегда с собой. Он всегда на рабочем месте. Им могут одновременно пользоваться все учителя. В этом смысле стало легче, чем было ещё год назад».

Учитель года и digital-каналы

Илья Демаков принципиально не заводит аккаунт ВКонтакте, так как соцсети, по его мнению, все равно снижают долю приватности, которая должна быть у любого человека. «Коллеги говорят, что для классного руководства это осень удобно – аккаунт в соцсетях, – Но я вместе со своими ребятам много лет веду свой канал на youtube . Это действительно удобно. Кроме того мне нравится формат блогов, которые сегодня переросли в большой детско-взрослый сайт . Его мы ведём вместе с учениками». В то же время лучший учитель страны есть в Facebook.

Запрещать пользоваться Интернетом в школе учитель года категорически запрещает. «Это та реальность, которая уже случилась, мы в ней живём. Сегодня бороться с гаджетами и с тем, что дети постоянно находятся в цифровой среде, это попытки борьбы с будущим. Это неправильно, – убежден Илья Демаков. – В то же время, это вызов для нас, учителей, который я вижу в том, что мы должны помочь ребятам переосмыслить гаджеты и сеть, как инструмент для решения реальных, практических задач». Историк привел пример таких переосмыслений: «Если ребёнок знает, где посмотреть, как точно пишется фамилия исторического деятеля, уточнить дату, информацию, то это отлично и здорово. Пусть он лучше сделает это через google, чем он этого не сделает в принципе».

Отдых на перемене со смартфоном наперевес Илья Демаков тоже принимает как данность. «Конечно, я за то, чтобы дети больше говорили друг с другом, чтобы у них было больше физической активности. Но есть у детей такое свойство, которое меня восхищает абсолютно. Их потрясающая интуиция ко всему, что касается техники и технологий. Если это позволяет им чувствовать себя комфортно, снимает тревожность, значит – это то изменение, которое в детях уже произошло. Это изменение нужно принять», – говорит он. И концентрации на учебе это не помеха. А вот мат неприемлем в школе. Но, по мнению Ильи Демакова, это то, что должно быть объяснено ребёнку не в школе, а родителями в семье.

Сайт для продвижения

«Изначально сайт делали мои выпускники на платформе сайта гимназии, – рассказал Илья Демаков. – Он появился, так как нам нужно было куда-то помещать результаты нашей общей работы по нашему ломоносовскому проекту. Со временем он разросся, мы его совершенствовали с помощью разных платных и бесплатных платформ. Тот сайт, который работает сейчас, по-прежнему делается моими выпускниками. Мы туда не вложили ничего, кроме общего труда».

Илья Демаков считает, что общий сайт дает ученикам полезный опыт публичного представления своих работ. «Те же работы по ломоносовскому проекту видят разные организации, – поясняет он свою мысль. – Их мониторит президентская библиотека в рамках своих проектов. Заходя на наш сайт и видя там интересующие их материалы, президентская библиотека уже неоднократно предлагала моим ребятам делать концепции выставок на своей базе».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».