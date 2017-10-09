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09.10.2017 15:12
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Илья Демаков: «На веру» дети уже ничего не воспринимают

Учитель года родом из Петербурга молод и продвинут: понимает рэп-баттлы и не ругает за смартфоны. «Фонтанке» он рассказал, что не учитель вовсе, а исследователь. А работы своих учеников продвигает через собственный сайт.
Илья Демаков: «На веру» дети уже ничего не воспринимают
официальный сайт гимназии 116 – gymn116.ru

Учитель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга стал победителем всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2017 году. «Фонтанка» пообщалась с «главным наставником страны», который стал мелькать в списках лучших ещё в 2013 году, и узнала, какой он, современный преподаватель, чего ждет и чего требует от учеников.

Илья Демаков родился в Тюмени. Учился в 599 школе в Приморском районе. «С учителями мне повезло исключительно. Особенно с Мариной Дмитриевной Михайловской – моей учительницей истории, благодаря которой я выбрал свою специальность», – сразу рассказал он. Музыку учитель слушает самую разную. «У меня есть плейлист Юрия Антонова», – со смехом говорит лучший педагог страны. – Очень люблю классическую музыку. Особенно люблю то, что называется современной классикой. Музыку, которую пишут современные композиторы. Инструментальная музыка. Я не любитель рок-музыки. Однозначно нет». Рэп-баттлы главный российский учитель 2017 года «понимает, но не принимает». Невзирая на возраст – 30 лет.

Было и стало

«Я учился в 90-е годы. И разница тех лет и дня сегодняшнего конечно есть, – делится своими ощущениями учитель года-2017. – Во-первых, мы вступили в цифровую среду. В техническом плане школа изменилась очень сильно. Сегодня собираясь на работу в класс, я не задумываюсь, что там может не быть какой-то техники. Того же проекционного оборудования, интерактивной доски, Интернета. Это всё само собой разумеющиеся вещи. Когда учился я, урок чисто технически строился иначе. Всё было «вручную».

facebook.com/ilia.demakov

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При этом Илья Демаков уверен, что сама по себе современная техника интерес детей к знаниям никак не формирует. «Можно в хорошую школу поместить много новой техники, но качество обучения детей никак не изменится, – говорит он. – Речь идет об инструментах, которые помогают нам быть оперативнее. Давать информацию в том формате, который привычнее детям».

История и школа

Еще ученикам Ильи Демакова повезло в его убеждениях относительно собственного предмета. Он убежден, что знание истории – это вообще не знание дат, а способность ребёнка видеть в пространстве, которое тебя окружает, то, что было сделано человеческими руками до тебя. А учебник школьнику нужен, только если он болеет и сидит дома. «На уроке истории роль учебника второстепенна, – уверен Илья Демаков. – Но учебник должен быть более или менее однообразным по всем школам и всем регионам нашей страны. Учебников не должно быть избыточно много. Дополнение учителя не должно быть слишком вариативным».

kremlin.ru

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Идеология и школа

«Всё, что меняется в отношении к истории, что происходит сейчас в мире вокруг нас, уступает по важности главной задаче. Главная идеологическая нагрузка на уроках истории заключается в том, что это уроки о человеке, человеческом измерении вокруг нас. Т.е. это своего рода уроки про чувство локтя, – смотрит на жизнь философски Илья Демаков. – На мой взгляд, идеологическая задача – помочь ребёнку принять самого себя, быть принятым в коллективе, в семье. Уверен, что так будет всегда».

По мнению Ильи Демакова, на уровне государства при этом идеология должна быть. «Государство без идеологии – это очень странное явление, – недоумевает историк. – Бояться, или отторгать части нашего исторического пути, неправильно и ошибочно. Это то, с чем я готов бороться».

demakov.spb.ru

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Антиутопии

Илья Демаков видит в российской действительности элементы антиутопии, но все же уточняет, что это есть вопрос ценностей того или иного человека. При этом Илья Демаков уверен, что современные дети априори обладают способностью сориентироваться в огромном количестве очень разной информации. «И визуальной, и текстовой, и в  различных мнениях. Для современных детей это нормально, – говорит историк. – Для них само собой разумеется, что вокруг нет ничего однозначного. Вот так наивно «на веру» современные дети уже ничего не воспринимают».

demakov.spb.ru

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Бюрократия и школа

«Моя бабушка всю жизнь проработала в школе учительницей химии. Она рассказывала, что в 60-70-е годы все кругом жаловались на то, что учитель завален бумажной работой. Количество отчётов, сводок, других бумаг, которые были у них, не было ни до, ни после, – рассказал Илья Демаков. – Сегодня опять некая похожая волна». Но она, уверен учитель, уже идет на спад. «Я по себе вижу и по своей школе положительные результаты. Что-то перешло в цифру. И это очень облегчает работу, – радуется прогрессу Илья Демаков. – Например, мы ушли от «двойной бухгалтерии», когда у нас был и классический рукописный классный журнал, и журнал электронный. Электронный гораздо удобнее. Он всегда с собой. Он всегда на рабочем месте. Им могут одновременно пользоваться все учителя. В этом смысле стало легче, чем было ещё год назад».

Учитель года и digital-каналы

Илья Демаков принципиально не заводит аккаунт ВКонтакте, так как соцсети, по его мнению, все равно снижают долю приватности, которая должна быть у любого человека. «Коллеги говорят, что для классного руководства это осень удобно – аккаунт в соцсетях, – Но я вместе со своими ребятам много лет веду свой канал на youtube . Это действительно удобно. Кроме того мне нравится формат блогов, которые сегодня переросли в большой детско-взрослый сайт . Его мы ведём вместе с учениками». В то же время лучший учитель страны есть в Facebook.

Запрещать пользоваться Интернетом в школе учитель года категорически запрещает. «Это та реальность, которая уже случилась, мы в ней живём. Сегодня бороться с гаджетами и с тем, что дети постоянно находятся в цифровой среде, это попытки борьбы с будущим. Это неправильно, – убежден Илья Демаков. – В то же время, это вызов для нас, учителей, который я вижу в том, что мы должны помочь ребятам переосмыслить гаджеты и сеть, как инструмент для решения реальных, практических задач». Историк привел пример таких переосмыслений: «Если ребёнок знает, где посмотреть, как точно пишется фамилия исторического деятеля, уточнить дату, информацию, то это отлично и здорово. Пусть он лучше сделает это через google, чем он этого не сделает в принципе».

demakov.spb.ru

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Отдых на перемене со смартфоном наперевес Илья Демаков тоже принимает как данность. «Конечно, я за то, чтобы дети больше говорили друг с другом, чтобы у них было больше физической активности. Но есть у детей такое свойство, которое меня восхищает абсолютно. Их потрясающая интуиция ко всему, что касается техники и технологий. Если это позволяет им чувствовать себя комфортно, снимает тревожность, значит – это то изменение, которое в детях уже произошло. Это изменение нужно принять», – говорит он. И концентрации на учебе это не помеха. А вот мат неприемлем в школе. Но, по мнению Ильи Демакова, это то, что должно быть объяснено ребёнку не в школе, а родителями в семье.

Сайт для продвижения

«Изначально сайт делали мои выпускники на платформе сайта гимназии, – рассказал Илья Демаков. – Он появился, так как нам нужно было куда-то помещать результаты нашей общей работы по нашему ломоносовскому проекту. Со временем он разросся, мы его совершенствовали с помощью разных платных и бесплатных платформ. Тот сайт, который работает сейчас, по-прежнему делается моими выпускниками. Мы туда не вложили ничего, кроме общего труда».

demakov.spb.ru

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Илья Демаков считает, что общий сайт дает ученикам полезный опыт публичного представления своих работ. «Те же работы по ломоносовскому проекту видят разные организации, – поясняет он свою мысль. – Их мониторит президентская библиотека в рамках своих проектов. Заходя на наш сайт и видя там интересующие их материалы, президентская библиотека уже неоднократно предлагала моим ребятам делать концепции выставок на своей базе».

demakov.spb.ru

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Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».


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