Компания «Полис Групп» открыла новый детский сад в Мурино

Три железнодорожных вокзала в Петербурге также эвакуируют. Телефонные террористы «заложили бомбы» на Балтийском, Финляндском и Витебском вокзалах. Это третий день атаки. В выходные от их действий страдали торгово-развлекательные центры и отели.

09 октября, 16:08

По данным «Фонтанки», комитеты Смольного стали жертвами тех же преступников, что на выходных терроризировали торговые центры города. Вечером в субботу, 7 октября, с 19:09 до 20:05 семью звонками с номера IP-телефонии были эвакуированы «Галерея», «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко», «Гранд Каньон», «Жемчужная плаза», «Лето», «Охта Молл». Всего – 29 тысяч человек и более двух тысяч автомобилей.

8-го числа к привычным ТРК были добавлены отели «Мариотт» на Грибоедова, «Авенти» рядом с Московским вокзалом, «Соната» на Гороховой, «Невский берег» на Невском, «Мойка, 5» на одноименной набережной. По итогам 7-9 октября общая численность эвакуированных явно превысит 50 тысяч человек.

Подробности читайте в материале «Телефонные террористы принялись за власть».