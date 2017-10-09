Четверо петербуржцев в компании с экс-участковым ответят в суде за аферы с квартирами стариков

Следственный комитет по Петербургу завершил расследование уголовного дела о махинациях с выморочными квартирами. По версии следствия, провернуть аферу на несколько миллионов четвёрке местных жителей удалось с помощью полицейского.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 9 октября, речь идёт о преступном доходе в размере как минимум 5 миллионов 700 тысяч. Такова рыночная стоимость двух квартир на Школьной и Торжковской улицах, права на которые, по версии следствия, незаконно приобрели четверо местных жителей в 2011 и 2014 годах. Обе квартиры принадлежали умершим владельцам, у которых не было родственников. Новые хозяева «отмыли» их через серию фиктивных сделок, а потом продали.

Следователи уверены, что в обоих случаях завладеть квадратными метрами в обход положенного порядка преступникам помогал тогда ещё участковый. Вольное обращение с законом уже стоило ему работы и обернулось уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями.

Также пятерых фигурантов, в зависимости от роли каждого, обвиняют в мошенничестве, пособничестве в мошенничестве и легализации имущества, приобретённого в результате совершения преступления. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.