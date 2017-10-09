Глава Минобрнауки выступила против увеличения максимального возраста ректоров

По мнению министра образования Ольги Васильевой, ректорам вузов стоит начинать готовить себе преемников в 65 лет и спустя еще года — уходить на пенсию.

Такую позицию Васильева высказала 9 октября на заседании Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре. Там обсуждался вопрос увеличения максимального возраста для ректоров, при котором они могут занимать эту должность — до 80 лет. Министр высказала мнение, что руководитель вуза занимается не только научной деятельностью, для которой возраст не помеха, но и другими вопросами, в которых с возрастом он перестает ориентироваться. «Когда ректор в 65 лет не может назвать заработную плату сотрудников, какое количество обучается у него на платной основе, этот ректор вряд ли глубоко посвящен в дела вуза», – цитирует министра «Интерфакс».

В настоящий момент законом предусмотрен максимальный возраст для этой должности — 65 лет. После полномочия могут быть продлены по представлению ученого совета.