КС решит вопрос о переделе собственности в Крыму

Насколько конституционна национализация собственности бывших украинских предприятий в Крыму – обсудит Конституционный суд (КС) России в Петербурге 12 октября. Дело добавлено в график заседаний, следует из разосланного 9 октября пресс-релиза КС.

Поводом для спора стала жалоба ялтинского ООО «Дайвинг-центр «Соляриус»». Оно было основано в 2008 году, а через два года выкупило бывший санаторий Минобороны Украины «Ялтинский», расположенный на берегу Чёрного моря. В частности, компании принадлежали здание площадью 1,2 тысячи квадратных метров, баня, гараж, туалет и волнорез, указано в обращении в КС (есть в распоряжении «Фонтанки»). После присоединения Крыма «Соляриус» перерегистрировался в России и поставил недвижимость на кадастровый учёт как свою собственность. Но развивать санаторий компании пришлось недолго: помешало постановление Госсовета Крыма «О вопросах управления собственностью Республики Крым», объявившее санаторий «Ялтинский» государственной собственностью. Документ был подписан главой полуострова Сергеем Аксёновым в 2015 году.

Дайвинг-центр «Соляриус» попытался оспорить ситуацию в арбитражных судах, но потерпел поражение. Служители Фемиды сослались на закон «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым». Именно его, а также постановление Госсовета, оспаривает в Конституционном суде фирма. Компания считает, что эти нормы позволили лишить собственника принадлежащего ему имущества «во внесудебном порядке и без всякой компенсации».

Вместе с жалобой «Соляриуса» КС 12 октября рассмотрит обращения компаний ООО «ФОРМАТ-ИТ» и ООО «Промхолдинг», попавших в схожую ситуацию. Также на заседании выступят представители Госдумы, правительства и президента – они, вероятно, будут защищать спорный закон. Всего, по данным ООО «Дайвинг-центр «Соляриус»», от постановления Госсовета Крыма пострадали 85 предприятий.