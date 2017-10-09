В «Красном треугольнике» может разместиться крупный фармацевтический кластер

Среди потенциальных будущих инвесторов кварталов бывшего завода «Красный треугольник» в Петербурге может оказаться крупнейшая российская фармацевтическая компания BIOCAD. Об этом 9 октября «Фонтанке» сообщили в Фонде имущества, который, как стало известно в августе, стал оператором развития и редевелопмента заброшенной территории.

Как рассказали источники в Фонде, компания уже консультировалась о возможностях, представляемых городом на этом участке земли. Напомним, свободных площадей, готовых к заключению договоров аренды, у города в «Красном треугольнике» около 100 тысяч кв. метров. По словам источников, компания готова разместить здесь научно-исследовательский кластер для лабораторных и демонстрационных исследований, а также экспериментальную клинику и офисные площади. На данный момент у организации имеется несколько офисов в Петербурге, поэтому «они думают о консолидации», говорят в Фонде имущества. По данным источников, компания может освоить до 15 тысяч метров площадей, однако переговоры пока находятся на ранней стадии.

В самой компании подтвердили, что интерес к территории имеется. «На данном этапе проекта мы обсуждали возможность создания на территории экспериментальной клиники, центра доклинических исследований, учебно-методического центра, центра трансляционных медицинских исследований и офисных помещений», – рассказала нашему изданию Ирина Кенюхова, директор департамента внутренних и внешних коммуникаций BIOCAD. Про объем инвестиций, по ее словам, пока говорить рано.

Отметим, в последние недели Фонд начал активную пиар-кампанию «Красного треугольника» как «пространства для будущего», где разместятся нестандартные и инновационные производства и проекты. Уже заявлено о большом «спортивном кластере», площадью до 20 тысяч кв. метров (потенциальный объем инвестиций — 200-300 млн рублей), и мотокластере — центре притяжения для байкеров; последние заявили, что могут претендовать на 40 тысяч кв. метров. Кроме того, об интересе к «Красному треугольнику» заявил «Фонтанке» и петербургский художник Михаил Шемякин.

По словам Дениса Мартюшева, главы Фонда, потенциальных инвесторов на будущие площади уже десятки. Концепция развития территории, на создание которой Фонд запросил из бюджета 150 млн рублей, должна быть готова к началу следующего года. А пока Фонд объявил видеоконкурс: все желающие могут посоревноваться за денежные призы, разместив в Сети видео с хештегом #любимыйтреугольник. Темы – «История «Красного треугольника», «Красный треугольник» во времена войны и блокады», «Индустриальные достижения Петербурга на «Красном треугольнике», «Современная жизнь и проекты на территории бывшего завода», «Красный треугольник» в искусстве и промышленном дизайне». Лучшие ролики будут опубликованы на каналах Фонда имущества и информационных партнеров с аудиторией более 40 тыс. человек.