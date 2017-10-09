Выручка крупнейших финских компаний в России в 2016-м году выросла на 6%

Тридцать крупнейших финских компаний на российском рынке в 2016-м году заработали 300 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2015-м году. К такому выводу пришла «Фонтанка» по итогам исследования «Самые влиятельные финские компании в России — 2017».

Таким образом, лидеры финского бизнеса развивались быстрее, чем российская экономика в целом: ВВП России, по данным Росстата, сократился на 0,2%.

Наибольший вклад в общий результат внесли предприятия сферы промышленности (61% – в обороте ТОП-30). На втором месте — ретейл (18%), на третьем недвижимость (14%), на четвертом – компании, специализирующиеся на дистрибуции и логистике (7%).

Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших финских компаний на российском рынке, вы сможете из исследования «Фонтанки» «Самые влиятельные финские компании в России — 2017», презентация которого состоится в конце ноября.

Ознакомиться с предварительными результатами и условиями участия в проекте вы сможете в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса».