Пристава-взяточника из Московского района наказали на 2 миллиона

Московский районный суд приговорил бывшего судебного пристава-исполнителя Максима Изотова к двум миллионам рублей штрафа и лишил его на два года возможности работать на госслужбе. Осужденный активно сотрудничал со следствием по делу о взятке, его начальница Инесса Кулигина еще дожидается окончания расследования.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, приговор Изотову был оглашен 9 октября. Суд счел доказанным, что пристав за 65 тысяч рублей не стал исполнять свои служебные обязанности, а именно взыскивать с предложившего деньги петербуржца сумму, которую тот задолжал. Еще 65 тысяч этот же мужчина отдал начальнику отдела федеральной службы судебных приставов Московского района Инессе Кулигиной, однако после задержания обоих Изотов начал активно сотрудничать со следствием, и поэтому его дело рассматривалось в упрощенном режиме. В итоге он будет обязан выплатить крупный штраф и на время отказаться от работы в госорганах.

Кулигина и другой ее подчиненный – Микаэл Оганесян, по версии следствия, разделили между собой 100 тысяч рублей за ускорение процесса взыскания. Еще 50 тысяч глава районного УФССП «заработала» за покровительство, также – "за скорость" – она получила взятку в 25 тысяч, за что и была задержана 15 мая. В отношении Кулигиной и Оганесяна расследование еще не завершено.