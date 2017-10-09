«Гознак» потратит 120 миллионов на VIP-юбилей со звёздами

Акционерное общество «Гознак» планирует потратить 120 миллионов рублей на празднование 200-летнего юбилея в 2018 году, следует из размещенной 9 октября конкурсной документации. Торжественные мероприятия пройдут в Петербурге, Перми и Москве, где в Доме Пашкова устроят финальный VIP-приём.

Вести праздничные церемонии во всех регионах, куда по приглашениям должно прибыть до 1000 гостей, планируют предложить ведущим Александру Суворову или Александру Балыкову. Концертная программа трех торжественных вечеров должна включать выступление вокального проекта VIVA, кавер-группы «Старый альбом», Сергея Волчкова. Хедлайнерами станут Дима Билан или Сергей Лазарев.

VIP-прием в Москве, как указано в техническом задании, должен быть организован «с оригинальным сценарным ходом, художественным решением, документальным фильмом-прологом и концертной программой». Сценарий проведения VIP-приема должен дополнительно включать в себя церемонии гашения марки и конверта, выпущенных к 200-летию АО «Гознак», а также презентацию памятных монет. Вечер будут вести известные медийные персоны, под музыкальную программу с участием звезд отечественного джаза – Игоря Бутмана и Олега Аккуратова, а также светила мировой оперной сцены – Хиблы Герзмавы.

Выбрать организатора масштабных торжеств в «Гознаке» планируют уже 3 ноября.