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09.10.2017 14:05

Петербургское метро стало доступнее для маломобильных пассажиров

9 октября 2017 года еще семь станций петербургского метрополитена стали обслуживаться специалистами подразделения «Дистанция обеспечения мобильности пассажиров». Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

В метрополитене напомнили, что специалисты в ярких жилетах с международным знаком доступности на спинах с апреля 2017 года дежурят на определенных участках, состоящих из нескольких станций (2-4 станции) в зависимости от их загруженности. «Поэтому в том случае, если, например, инвалиду-колясочнику необходимо совершить поездку в метрополитене с конкретной станции в определенное время, лучше сообщить об этом заранее и оставить заявку на сопровождение по телефону информационно-справочного центра метрополитена 8-800-350-11-55», – рекомендовали сотрудники метро.

Всего на сегодняшний день работники «Дистанции обеспечения мобильности пассажиров» дежурят на 46 станциях подземки. Список регулярно пополняется. С 9 октября в него вошли станции «Купчино», «Звездная», «Московская», «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота» и «Фрунзенская».

Услугами подразделения могут воспользоваться люди, пользующиеся креслами-колясками, ходунками, костылями, люди с нарушениями функций зрения и слуха. Обратиться за помощью могут и мамы с детскими колясками, а также пожилые пассажиры, у которых, например, тяжелая поклажа. В подземке отметили, что на тех станциях, которые еще не вошли с список, пока «производится оказание услуг по обеспечению доступности только для инвалидов-колясочников».

С перечнем станций, на которых оказываются услуги по сопровождению, можно ознакомиться на сайте метрополитена: http://www.metro.spb.ru/metroformgn.html.


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