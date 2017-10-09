«Эталон ЛенСпецСМУ» предлагает специальные условия для преподавателей и студентов вузов России

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») предоставляет скидку в размере 1% на квартиры в «Доме на Обручевых» студентам дневных отделений и преподавателям государственных вузов России.

Данная скидка предоставляется для студентов при предъявлении студенческого билета и зачетной книжки (копии прилагаются к договору), для преподавателей – справки с места работы. Договор оформляется непосредственно на лицо, являющееся студентом или преподавателем. Предложение действует до 31 октября 2017 г.

Проект «Дома на Обручевых» состоит из жилого 20-этажного дома, паркинга и детского сада на 80 мест. Новый комплекс расположен на улице Обручевых, вблизи станций метро «Политехническая» и «Академическая», в районе с хорошо развитой инфраструктурой, в пешей доступности от магазинов, торгово-развлекательных и фитнес-центров, нескольких школ и детских садов. В непосредственной близости находятся крупнейшие парки города: парк Политехнического университета и Сосновка, сад Бенуа и Вавиловский сквер.

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