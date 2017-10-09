На Есенина из-за прорыва кипятка петербуржцы строят «мост»

Горячая вода из лопнувшей трубы затопила проезжую часть в Выборгском районе Петербурга 9 октября. Местные жители сообща мастерят безопасный переход, чтобы перебраться на противоположную сторону улицы.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, трубу прорвало у дома 19/2 по улице Есенина. Кипяток залил двор и проезжую часть так, что к половине первого дня по дороге, по их словам, уже было не проехать. Припаркованные автомобили, как и расположенный неподалёку круглосуточный шиномонтаж, угодили в разлив, всё затянуто паром. Люди прокладывают «брод» из деревянных поддонов через горячую «реку».

В ГУП «ТЭК» «Фонтанке» пояснили, что аварийная бригада уже работает на месте прорыва и в настоящее время занимается его локализацией. Точное количество домов, оказавшихся в зоне дефекта, пока неизвестно.