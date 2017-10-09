«Петербургская Недвижимость»: Продажи в новостройках в 3 квартале выросли на 18%

Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» подвел предварительные итоги третьего квартала 2017 года на рынке строящегося жилья Петербурга и пригородов. В июле – сентябре текущего года, по данным компании, было продано около 1,08 млн кв. м, что на 18,3% больше, чем в апреле – июне.

Во втором квартале было продано 913 тыс. кв. м строящегося жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года спрос также вырос – на 8,3%, говорят эксперты центра.

В третьем квартале 2017 года было заключено порядка 25 тысяч сделок с квартирами в новостройках. При этом в апреле – июне текущего года число сделок составило порядка 21 200, а в июле-сентябре прошлого года – 23 000.

«Преобладающую долю в спросе составили уже строящиеся масштабные проекты на территориях спальных районов города и пригородной зоны Ленобласти, – рассказывает Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра. – В третьем квартале застройщики планомерно выводили в продажу новые корпуса в этих проектах, реже появлялись на рынке «свежие» новостройки. Наибольшее влияние на спрос оказала ипотека по привлекательным ставкам».

В течение третьего квартала средняя стоимость квадратного метра строящегося жилья масс-маркет практически не менялась. В настоящее время в обжитых районах Петербурга она составляет 107,7 тыс. рублей, а в пригородной зоне Ленобласти – 68,5 тыс. рублей.