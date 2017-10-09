В Смольном рассказали, сколько в Петербурге квартир с кадастровой стоимостью более 300 миллионов

В комитете имущественных отношений (КИО) Петербурга «Фонтанке» 9 октября рассказали, сколько в городе на данный момент имеется квартир с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей.

Напомним, в конце сентября на сайте комитета появился любопытный законопроект: чиновники предложили радикальную налоговую реформу в отношении владельцев супердорогой жилой недвижимости стоимостью в 300 миллионов рублей и выше. Вместо прежних ставок – 0,2% за квартиры и 0,25% за жилые дома в год (утвержденных законом «О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге» для недвижимости дороже 20 млн рублей), КИО предлагает ввести для «золотой» штучной недвижимости другую ставку, до 2% в год от кадастровой стоимости.

Как пояснили в ведомстве, документ был подготовлен на основе расчетов комитета финансов Смольного и в соответствии с решениями межведомственной рабочей группы по повышению налоговых сборов для формирования бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов муниципальных образований города. В соответствии с результатами последней оценки кадастровой стоимости жилых помещений, на данный момент в городе имеется всего семь квартир, кадастровая стоимость которых составляет свыше 300 млн рублей.

Эксперты ранее называли другие цифры — пять или шесть квартир. Большинство из них расположены на Петроградской стороне: на набережной Мартынова и Мытнинской, а также на Депутатской улице.