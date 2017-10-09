Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский перечислит хоспису выигрыш в «Что? Где? Когда?»

Вопрос о танцах в Смольном институте благородных девиц принес Михаилу Осеевскому из Москвы 90 тысяч рублей в игре «Что? Где? Когда?» в ночь на 9 октября. Фото телезрителя подтвердило, что речь идет о бывшем главе администрации Петербурга, а ныне руководителе «Ростелекома».

«Петербургский» вопрос — первый из трех на «Суперблице» при счете 2:4 — закончился на вопросе от телезрителя из Москвы. Читатели «Фонтанки» могут проверить себя и попытаться разгадать загадку: «В Смольном институте благородных девиц за отсутствием кавалеров девушки танцевали друг с другом. Михаил Осеевский из Москвы спрашивает, как в XVIII веке стали называть такие танцующие парочки».

Ответ на него вы узнаете, посмотрев отрывок игры.

К сожалению, капитан команды, который взялся отвечать на суперблиц, не взял первый вопрос. И Осеевский получил выигрыш – 90 тысяч рублей.

Знатоки в итоге проиграли 3-6.

В «Ростелекоме» «Фонтанке» рассказали, что это был первый отправленный на «Что? Где? Когда?» вопрос Осеевского, и он сразу сыграл. Полученный выигрыш Михаил Эдуардович перечислит детскому хоспису в Петербурге.

Отметим, что игрок в «Что?Где?Когда?» Сергей Виватенко увидел в вопросе экс-чиновника повтор. Дело в том, что еще в 2006 году он придумал крайне похожую по формулировке загадку для своего сборника.