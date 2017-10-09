Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский перечислит хоспису выигрыш в «Что? Где? Когда?»
«Петербургский» вопрос — первый из трех на «Суперблице» при счете 2:4 — закончился на вопросе от телезрителя из Москвы. Читатели «Фонтанки» могут проверить себя и попытаться разгадать загадку: «В Смольном институте благородных девиц за отсутствием кавалеров девушки танцевали друг с другом. Михаил Осеевский из Москвы спрашивает, как в XVIII веке стали называть такие танцующие парочки».
Ответ на него вы узнаете, посмотрев отрывок игры.
К сожалению, капитан команды, который взялся отвечать на суперблиц, не взял первый вопрос. И Осеевский получил выигрыш – 90 тысяч рублей.
Знатоки в итоге проиграли 3-6.
В «Ростелекоме» «Фонтанке» рассказали, что это был первый отправленный на «Что? Где? Когда?» вопрос Осеевского, и он сразу сыграл. Полученный выигрыш Михаил Эдуардович перечислит детскому хоспису в Петербурге.
Отметим, что игрок в «Что?Где?Когда?» Сергей Виватенко увидел в вопросе экс-чиновника повтор. Дело в том, что еще в 2006 году он придумал крайне похожую по формулировке загадку для своего сборника.
Справка:
Осеевский родился в 1960 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина по специальности «инженерная электрофизика». Работал в НИИ электрофизической аппаратуры имени Д. В. Ефремова (НИИЭФА). С 1993 по 1999 год - на руководящих должностях в ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа». После этого перешел на работу в банковский сектор. До 2003 года сначала зампред правления, а потом и первый зам председателя правления ОАО «Промышленно-строительный банк». С 2003 Осеевского переманили в Смольный, где он до 2011 года трудился на посту вице-губернатора, главы администрации губернатора города. 2011-2012 годы – заместитель министра экономического развития РФ. После чего на пять лет он снова вернулся в финансы и к марту 2017 года стал председателем правления Банка ВТБ. С весны этого года - президент ПАО «Ростелеком».