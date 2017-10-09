В России не стали продлевать запрет торговать «Боярышником»

Срок запрета на продажу в торговых сетях спиртосодержащих продуктов, в том числе концентрата для ванн «Боярышник», в России истёк 9 октября. Новых ограничительных мер пока не предприняли.

Розничная торговля непищевой спиртосодержащей продукцией, в которой содержится больше 25% алкоголя, была приостановлена в России после массового отравления «Боярышником» в Иркутске в декабре 2016 года. Косметическое изделие, в составе которого вместо этилового оказался метиловый спирт и антифриз, унесло жизни более семидесяти человек.

Ограничение, которое ввели по требованию Роспотребнадзора, не коснулось только парфюмерии и стеклоомывающих составов. Мораторий на продажу продлили на 90 дней сначала в марте этого года, а затем в июле. 9 октября очередной срок запрета истекает, но в Роспотребнадзоре оставили это без внимания.

Как писали в СМИ, эксперты сочли, что «аптечный алкоголизм» пошёл на спад, и в конце сентября Минздрав разрешил отпускать в одни руки больше двух флаконов спиртосодержащих настоек. Теперь ведомство планирует бороться с «зелёным змием», повысив цену на водку ещё в полтора раза. Эксперты предрекают, что такая мера резко увеличит популярность подобных «Боярышнику» суррогатов.