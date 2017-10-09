Петербургских бездомных проверяют на ВИЧ

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» запустила новый проект: бездомные люди могут пройти тест на ВИЧ в консультационной службе организации.

Как рассказали в «Ночлежке», проект запустили в сентябре, и проверку уже прошли несколько десятков человек. Тестирование анонимное. Если тест положительный, человеку объясняют клиенту, какое ему необходимо медицинское сопровождение и помогают добиться его, несмотря на бюрократические сложности. Как отметили в «Ночлежке», на сегодняшний день бесплатную высокоактивную антиретровирусную терапию может получить только человек, имеющий паспорт и постоянную или временную регистрацию. Сейчас специалисты организации помогают получить терапию 20 людям.

В благотворительной организации также рассказали, что официальных данных по распространению ВИЧ среди бездомных не существует. В 2013 году «Ночлежка» проводила экспресс-тестирование на стоянках «Ночного автобуса» совместно с благотворительным фондом «Гуманитарное действие»: среди пожелавших пройти тест тогда было 2% с положительным ВИЧ-статусом. В 2015 году среди посетителей консультационной службы «Ночлежки» 5% знали о своём положительном ВИЧ-статусе и сообщили о нём соцработникам. Реальный процент распространения ВИЧ среди бездомных может быть выше.

«Мы будем помогать отдельным людям узнать о своем диагнозе и получить медицинскую помощь. ВИЧ уже не смертельное заболевание, главное наблюдаться у врача и принимать терапию. И также очень важно то, что такое тестирование поможет понять реальные масштабы распространения ВИЧ среди бездомных. На сегодняшний день в России таких данных, насколько я знаю, пока нет, а они необходимы, чтобы понять, как именно лучше помогать людям. Впрочем, одно уже очевидно – терапию должны получать все, вне зависимости от наличия регистрации», – говорит Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».

Проект ВИЧ-тестирования «Ночлежка» реализует совместно с Фондом помощи в области СПИДа (AHF).