КС разрешил судам давать скидку на алименты

Российский неплательщик алиментов отстоял в Конституционном суде (КС) право не отдавать деньги в том объёме, в котором их требует бывшая семья. Такой вывод можно сделать из нового решения, опубликованного 9 октября на сайте КС.

Как стало известно "Фонтанке", жалобу подал житель города Коврова Владимирской области Роман Костяшкин. Он с 1997 года нерегулярно платил сыну первой жены алименты, накопив долг в 217 тысяч рублей. К 2016 году ребёнок достиг совершеннолетия и подал на Костяшкина в городской суд. Ответчика обязали выплатить неустойку в размере 3,2 миллиона рублей.

Заявитель счёл, что сумма слишком велика, и оспорил в Конституционном суде статью 115 Семейного кодекса и статью 333 Гражданского кодекса – они регулируют ответственность за несвоевременную уплату алиментов и особенности уменьшения неустойки по гражданским делам. Костяшкин полагает, что эти нормы заставляют задолжавших алиментщиков платить суммы, «явно несоразмерные последствиям нарушения». Автор жалобы также подчеркнул, что суды не вникли в его обстоятельства, а у мужчины есть вторая супруга и трое детей от неё. Таким образом, применение спорных норм «приводит к нарушению баланса прав и законных интересов всех несовершеннолетних детей должника».

КС в сегодняшнем решении пришёл к выводу, что обжалованные статьи конституционны, но разъяснил для российских судов их смысл. К примеру, указал, что у служителей Фемиды есть право снижать неустойку по алиментам «при наличии заслуживающих внимания обстоятельств».

В результате нормы Семейного и Гражданского кодексов останутся в силе, но Роман Костяшкин сможет претендовать на пересмотр своего дела в суде.