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09.10.2017 14:15
6 Комментариев

Телефонные террористы принялись за власть

В Петербурге звонками о бомбах 9 октября неизвестные терроризируют комитеты Смольного и школы. ФСБ знает исполнителей, но остановить их бессильна. Срочно нужна премьера «Матильды».
Телефонные террористы принялись за власть

Серия телефонных атак возобновилась в Петербурге. К ставшим привычными объектам – торгово-развлекательным комплексам – с утра понедельника добавились учреждения власти и школы. Телефонные террористы пока что выбирают здания поодаль от резиденции губернатора. Их почерк схож с авторами православной кампании против «Матильды». Остановить волну минирований ФСБ не в состоянии.

Рабочая неделя петербургских чиновников началась с вынужденного променада. В двенадцатом часу дня в кабинетах раздавались телефонные звонки, и мужской голос по-русски выдавал предупреждение-угрозу: «В вашем комитете заложена бомба. Не рискуйте жизнями, выводите людей».

Администрация Петербурга состоит из 36 комитетов. По состоянию на час дня «Фонтанке» известно, что анонимы адресно позвонили в девять учреждений. Эвакуированы комитеты финансов, потребрынка и госзаказа на Вознесенском проспекте, транспорта на Исполкомской, охраны памятников на Ломоносова, здравоохранения на Невском, строительства на Некрасова, спорта на Миллионной, жилищный на площади Островского. О взрывном устройстве также сообщено в центр трудовых ресурсов города на Трамвайном проспекте.

Эвакуация КГИОП на Зодчего Росси 9 октября

Атака на власть совпала с массовой эвакуацией образовательных учреждений. Утром 9 октября анонимы сорвали учебный процесс в пятнадцати школах.

Телефонные террористы принялись за власть

По данным «Фонтанки», Смольный стал жертвой тех же преступников, что на выходных терроризировали торговые центры. Вечером в субботу, 7 октября, с 19:09 до 20:05 семью звонками с номера IP-телефонии были эвакуированы «Галерея», «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко», «Гранд Каньон», «Жемчужная плаза», «Лето», «Охта Молл». Всего – 29 тысяч человек и более двух тысяч автомобилей.

Эвакуация торговых центров в Петербурге 7 октября

Преступники неизменно звонили непосредственно по телефонам объектов или, на крайний случай, в дежурные службы районов. Они использовали номер с префиксом США и Канады, но IP-технологии позволяют пользователю произвольно выбирать привязку, она необязательно совпадает с фактической локацией.

По информации «Фонтанки», 7 октября после звонка о заминировании также проверялись все станции петербургского метрополитена, но эта атака выбивается из серии.

8-го числа преступники дополнительно открыли «Желтые страницы» на разделе «Гостиницы». К привычным ТРК были добавлены отели «Мариотт» на Грибоедова, «Авенти» рядом с Московским вокзалом, «Соната» на Гороховой, «Невский берег» на Невском, «Мойка, 5» на одноименной набережной. По итогам 7-9 октября общая численность эвакуированных явно превысит 50 тысяч человек. На нештатных мероприятиях задействованы сотни полицейских.

Очевидно, звонки о бомбах в правительственных учреждениях Петербурга – это продолжение всероссийской серии, которая была приурочена неизвестными к единому дню голосования, дню рождения основателя контрразведки Дзержинского и первому официальному показу фильма «Матильда». Эти события пришлись на 10-11 сентября. Анонимы распространили свою активность на пятьдесят регионов, Петербург включили в обзвон 14 сентября. Тогда тоже атаке подвергались школы, объекты власти, ТРК. Здания, как и сегодня, минировались «вручную».

Сентябрьская серия закончилась так же внезапно, как и началась. Единственное объяснение происходившему поступило не от ФСБ, почти сразу подключившейся к расследованию, а от лидера неформальной организации «Христианское государство – святая Русь» (ХГСР) Александра Калинина. 13 сентября он разместил в соцсети сообщение, из которого следовало, что телефонная атака является общеправославной кампанией против фильма «Матильда». Такой вывод якобы следовал из анонимного письма в адрес ХГСР. Калинина задержали по другому делу, но тоже связанному с лентой о Николае II и балерине.

5 октября первые объяснения наконец последовали от ФСБ. Глава ведомства Александр Бортников заявил, что его сотрудникам известны имена четырех телефонных террористов. Они находятся за границей.

«Мы их установили. Правда, непросто это было сделать, – признался Бортников. – Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно».

Судя по возобновлению телефонных атак в Петербурге, знание ФСБ пока дивидендов не приносит. По словам Бортникова, первая волна минирований принесла не только моральный урон, но и экономический ущерб в 300 млн рублей.

Официальных требований анонимы не выдвигают. Если версия о кампании против «Матильды» верна (ее никто не опровергал), остается ждать общероссийской премьеры. Она назначена на 26 октября. Может, тогда преступники потеряют к своему хобби интерес.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (6)
nuga
9 октября 2017 г. 15:16
Ну,звонят и что?Делать им нечего.Непонятна истерика любителей пармезана?Вышли на свежий воздух,пока проверяют.Двигатся полезно.
knikk70
9 октября 2017 г. 15:10
Если власть бессильна то на кой она нужна, что теперь с дому не выходить.
tost
9 октября 2017 г. 15:00
Опять дискредитация православия. Если не брать властные дела, православные то чем насолили?
Gleb_Zheglov
9 октября 2017 г. 14:48
Эль-Мюрид. Месяц террора. "Спецслужбы и власть в целом пока с проблемой не справляются. Неважно, по каким причинам, важно, что атаки продолжаются. В ход идет традиционная технология "прыжка в кусты" — высшее руководство либо просто не отдает себе отчет в присходящем, либо не хочет акцентировать внимание на своей беспомощности. Во всех предыдущих случаях такой игры в прятки заканчивалось все нарастанием проблем до их полной неразрешимости. "
Роднуля
9 октября 2017 г. 14:44
Попросите Моссад, они решат проблему за пару дней.
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