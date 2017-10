Нобелевскую по экономике получил американец за изучение экономического поведения

Нобелевскую премию по экономике 9 октября присудили ученому из США Ричарду Тейлору за исследования поведенческой экономики. Таким образом завершилась «нобелевская» неделя.

Сообщение об этом появилось в твиттере премии. Как разъясняет Нобелевский комитет, Тейлору удалось провести мост между психологией и экономикой принятия решения.

Помимо Тейлора на премию претендовали американцы Колин Кэмерер и Джордж Лоуэнштейн за исследования в области нейроэкономики: они изучали, почему люди склонны к рискованным инвестициям и почему рынки склонны к «пузырям».

Кроме того, претендентами на Нобель считались уроженец США Роберт Холл за анализ производительности труда, рецессии и безработицы и американские ученые Майкл Дженсен и Стюарт Майерс, изучающие процесс принятия решений в сфере корпоративных финансов.

За всю историю Нобелевской премии по экономике из 78 ее обладателей 57 были американцами.

Отметим, что Нобелевская премия по экономике была учреждена только в 1969 году в честь 300-летия Шведского государственного банка и в память Нобеля. На настоящий момент она является самой престижной премией в области экономики.

BREAKING NEWS The 2017 Prize in Economic Sciences is awarded to Richard H. Thaler @R_Thaler @UChicago @ChicagoBooth #NobelPrize pic.twitter.com/mbQijTyE7t

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2017 г.