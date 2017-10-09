Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
Генеральная прокуратура Украины завершила расследование убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Генпрокурор страны Юрий Луценко 9 октября в Киеве заявил, что "заказал" депутата авторитетный бизнесмен Владимир Тюрин.
Уголовное дело в отношении подозреваемых, в том числе организаторов убийства Вороненкова, передается в суд, сообщает телеканал "112 Украина".
"По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов, исполнителей, причастных к этому убийству. Удалось воссоздать полную хронологию событий, от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц... Сообщаем официально, что передаем в суд материалы производства по факту убийства Вороненкова и покушения на умышленное убийство его охранника по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", – сказал генпрокурор Украины.
По словам Луценко, следствие установило, что убийство совершил Павел Паршов по предварительному сговору с 4 гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцем и Тарасенко. "Непосредственно исполнитель Паршов был застрелен во время совершения преступления, Лося и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Следствие установило, что это убийство – заказное", – добавил он.
ГПУ установила, что фактическим заказчиком убийства является "криминальный авторитет" Владимир Тюрин. "Заказчик имел личный мотив убийства – 8 лет он был гражданским мужем Марии Максаковой, которая во время убийства была женой господина Вороненкова", – уточнил Луценко.
Напомним, что экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на улице Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Стрелявшего госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.
Справка:
«Фонтанка» еще в марте 2017 года писала, что правоохранительным органам Украины можно посмотреть в сторону Петербурга. Известно, что Максакова часто бывала в городе на Неве не только из-за выступлений в Мариинском театре, но из-за детей от прежнего мужчины – авторитетного предпринимателя Владимира Тюрина, в определенных кругах более известного как вор в законе по прозвищу Тюрик. На профильных ресурсах можно найти совместную фотографию Максаковой и Тюрина, а его визиты в Суворовское училище, где учится сын, не являются секретом.
Имя Тюрина стало широко известно в России благодаря разработке петербургским уголовным розыском так называемой «группы Маковоза». В России Тюрина называют не иначе, как лидером так называемого "братского" организованного преступного сообщества, которое в 90-е годы контролировало алюминиевую и лесную сферы промышленности Братска, а также бизнес, связанный с энергетикой. Группировка прогремела на всю страну в 2004 году, когда в Петербурге были задержаны авторитетный предприниматель Олег Маковоз и его сподвижники, считавшиеся «структурным подразделением "братского" ОПС».