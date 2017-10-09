Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Генпрокурор страны Юрий Луценко 9 октября в Киеве заявил, что "заказал" депутата авторитетный бизнесмен Владимир Тюрин.

Уголовное дело в отношении подозреваемых, в том числе организаторов убийства Вороненкова, передается в суд, сообщает телеканал "112 Украина".

"По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов, исполнителей, причастных к этому убийству. Удалось воссоздать полную хронологию событий, от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц... Сообщаем официально, что передаем в суд материалы производства по факту убийства Вороненкова и покушения на умышленное убийство его охранника по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", – сказал генпрокурор Украины.

По словам Луценко, следствие установило, что убийство совершил Павел Паршов по предварительному сговору с 4 гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцем и Тарасенко. "Непосредственно исполнитель Паршов был застрелен во время совершения преступления, Лося и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Следствие установило, что это убийство – заказное", – добавил он.

ГПУ установила, что фактическим заказчиком убийства является "криминальный авторитет" Владимир Тюрин. "Заказчик имел личный мотив убийства – 8 лет он был гражданским мужем Марии Максаковой, которая во время убийства была женой господина Вороненкова", – уточнил Луценко.

Напомним, что экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на улице Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Стрелявшего госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.