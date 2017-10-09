Телефонные террористы сорвали работу восьми комитетов Смольного

Восемь комитетов Смольного прервали работу в Петербурге днем 9 октября. Чиновники, как и школьники ранее, пострадали от анонимных телефонных террористов, которые сообщили о якобы заложенных бомбах.

К трем комитетам — по финансам, по транспорту и охране памятников (КГИОП), о которых писала «Фонтанка», добавились жилищный комитет на площади Островского, комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка, который находится в одном здании с финансовым на Вознесенском проспекте, комитет по спорту на Миллионной улице, комитет по здравоохранению на Невском, 113, и строительный комитет на улице Некрасова, 14.

Также сотрудники полиции проверяют около 10 школ в разных районах города, в которых первыми раздались звонки по IP-телефонии утром в понедельник.

Всего анонимы совершили 35 звонков о заложенных бомбах.