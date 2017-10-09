Теперь квартиры в комплексе LIKE можно приобрести на особых условиях

Петербургская строительная компания объявила об особых условиях на покупку квартир в комплексе LIKE на Политехнической, 6.

В октябре потенциальным клиентам предлагается приобрести недвижимость в районе метро пл. Мужества по особым ценам.

Для того чтобы принять участие в акции необходимо подписать договор долевого участия до 31 октября 2017. Полный список квартир-участников акции доступен на сайте комплекса LIKE и офисах продаж ПСК.

Напомним, девелопер начал строительство объекта в конце мая текущего года и планирует завершить его в III квартале 2019 года. Комплекс расположен в районе пересечения улиц Политехническая и Новороссийская.