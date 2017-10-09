Теперь квартиры в комплексе LIKE можно приобрести на особых условиях

Еще
15:25 09.10.2017
Новость часа
14:55
Телефонные террористы взялись за вокзалы Петербурга
Пришлите свою новость!
15:15
В Петербурге активистов «Открытой России» наказали рублём за неповиновение полиции
15:09
Президент отправил в отставку губернатора Омской области
15:06
Массовое ДТП с фурой перекрыло Красносельское шоссе
15:01
Смольный хочет стать собственником ларьков
14:55
Телефонные террористы взялись за вокзалы Петербурга
14:54
Британцы назвали стадион в Екатеринбурге самым странным в мире
14:52
«Заминирования» в Петербурге: онлайн
14:49
В Петербурге эвакуировали два торговых центра и строймаркет
14:42
Финский президент станет отцом в 70 лет
14:23
«Комендантский проспект» открыли после проверки сумки
14:22
Четверо петербуржцев в компании с экс-участковым ответят в суде за аферы с квартирами стариков
14:17
КС решит вопрос о переделе собственности в Крыму
14:17
Глава Минобрнауки выступила против увеличения максимального возраста ректоров
14:12
Выручка крупнейших финских компаний в России в 2016-м году выросла на 6%
14:05
Петербургское метро стало доступнее для маломобильных пассажиров
14:04
В «Красном треугольнике» может разместиться крупный фармацевтический кластер
13:59
Пристава-взяточника из Московского района наказали на 2 миллиона
13:51
«Гознак» потратит 120 миллионов на VIP-юбилей со звёздами
13:48
Большой театр поставит три оперы с Метрополитен и Анной Нетребко
13:44
«Петербургская Недвижимость»: Продажи в новостройках в 3 квартале выросли на 18%
13:40
Петербургских бездомных проверяют на ВИЧ
13:36
В Киришах сбиты женщины-пешеходы
13:35
На Есенина из-за прорыва кипятка петербуржцы строят «мост»
13:32
Вышел трейлер нового сезона «Секретных материалов»
13:32
Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский перечислит хоспису выигрыш в «Что? Где? Когда?»
13:28
В Смольном рассказали, сколько в Петербурге квартир с кадастровой стоимостью более 300 миллионов
13:25
В России не стали продлевать запрет торговать «Боярышником»
13:17
КС разрешил судам давать скидку на алименты
13:12
Нобелевскую по экономике получил американец за изучение экономического поведения
13:05
Метро «Комендантский проспект» закрыто на вход и выход
13:03
Иногородние ипотечные заемщики тратят на сделку в Петербурге около месяца
12:40
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
12:36
Телефонные террористы сорвали работу восьми комитетов Смольного
12:27
Росалкоголь и полиция вывезли из Красногвардейского района 50 тысяч бутылок с вином и коньяком
12:19
Комитеты Смольного эвакуируют из-за угрозы взрыва
12:18
Украинские пограничники отобрали у проводника поезда мешок футболок с символикой России и СССР
12:04
Минтранс: Программа по перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа" завершена
12:00
Омбудсмен Петербурга предложил провести парламентские слушания после акции 7 октября
11:30
В Петербурге третий день «заминирований». Проверяют школы
11:22
Ginza обыграла в судах экс-совладельца «На речке» и SunDay со счетом 3:0
11:09
Экс-полицейский, на глазах которого убили пауэрлифтера Драчёва, получил уголовное дело
11:02
Грузовик на Обуховской Обороны вылетел в лоб легковушке: трое пострадавших
10:37
Военнослужащие-иностранцы смогут принимать участие в зарубежных операциях против террористов
10:24
С-400, «Буратино» и «Корнеты» отправятся в Саудовскую Аравию
10:20
Приставы заставили «Дальпитерстрой» заплатить дольщикам семь миллионов
10:15
Фестиваль для детей с проблемами слуха пройдет в Петербурге
10:12
АЗС в Сестрорецке обчистил человек в маске с обрезом
10:07
«Ростелеком» монополизирует подключение больниц к Интернету
10:00
В Петербурге умерла 19-летняя девушка - врачи четырех клиник не сумели поставить диагноз
09:55
В России могут ввести платную регистрацию домашних животных
09:51
Нефтепродукты в Славянку попали из стока, который стоит на балансе Водоканала
09:33
Минтруд защитит тех, кто жалуется на коррупцию
09:27
Ночь в клубе в Купчино закончилась для петербуржца выстрелом в грудь
09:23
СМИ: «Адмиралтейские верфи» могут получить заказ на платформу для арктического проекта
09:19
Акунин закончил последний роман о Фандорине
09:15
Финский шенген в Петербурге сделают за 11 дней
09:10
Прыжок через разделительную на Октябрьской набережной собрал 4 автомобиля
09:06
Пропавшего в Петербурге парня нашли мёртвым в Ленобласти
09:01
Росавиация станет «приоритетным надзорным ведомством»
08:50
Гражданина Китая ограбили средь бела дня у Казанского собора в Петербурге
08:44
В Петербурге за воскресенье «заминировали» 22 отеля и ТРК
08:38
На рынке в Москве только к утру ликвидировали открытый огонь
08:27
Грезы петербурженки о Турции закончились драмой в туалете Пулково
08:23
СМИ: Макрон едет в Петербург
08:18
Из пруда на юге Петербурга выловили тело утопленника
08:05
В деле о рекордной взятке в Минобороны появился гражданский
07:51
Фигуристка из России победила на турнире в Финляндии
07:44
СМИ: Турпутевки подорожают из-за краха «ВИМ-авиа»
08/10
Новый музей блокады Ленинграда построит Никита Явейн
08/10
На Дворцовой площади задержаны 20 человек, собиравшихся там ночевать
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
09.10.2017 12:33

Теперь квартиры в комплексе LIKE можно приобрести на особых условиях

Теперь квартиры в комплексе LIKE можно приобрести на особых условиях
Петербургская строительная компания

Петербургская строительная компания объявила об особых условиях на покупку квартир в комплексе LIKE на Политехнической, 6.

В октябре потенциальным клиентам предлагается приобрести недвижимость в районе метро пл. Мужества по особым ценам.

Для того чтобы принять участие в акции необходимо подписать договор долевого участия до 31 октября 2017.  Полный список квартир-участников акции доступен на сайте комплекса LIKE и офисах продаж ПСК.

Напомним, девелопер начал строительство объекта в конце мая текущего года и планирует завершить его в III квартале 2019 года. Комплекс расположен в районе пересечения улиц Политехническая и Новороссийская.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Компания «Полис Групп»
09.10.2017 15:22

Компания «Полис Групп» открыла новый детский сад в Мурино

Состоялось торжественное открытие детского сада в составе ЖК «Мой город» от компании «Полис Групп» в Мурино
Петербургская строительная компания
09.10.2017 12:33

Теперь квартиры в комплексе LIKE можно приобрести на особых условиях

Петербургская строительная компания объявила об особых условиях на покупку квартир в комплексе LIKE на Политехнической, 6.
Компания КВС
05.10.2017 13:17

Жители второй очереди микрорайона «Новое Сертолово» получили ключи

97% квартир принято новоселами с первого раза, без рекламаций
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Британцы назвали стадион в Екатеринбурге самым странным в мире
Иногородние ипотечные заемщики тратят на сделку в Петербурге около месяца
Представлен третий проект здания у станции метро «Пролетарская»
Москва и Петербург оказались во второй сотне городов по росту цен на жилье
Август в России стал рекордным по объему выдачи ипотеки
Самое дешевое жилье с видом на «Зенит Арену» стоит 2,8 млн рублей
В Петербурге пройдет акция «РазДельный Сбор»
Уральского бизнесмена, сделавшего "швейцарский" газон в Екатеринбурге, пригласили в Москву
Чтобы жить в центре Петербурга, нужно 3,7 млн рублей
Фонд имущества продаст служебный корпус усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах
Почему европейский оазис не вырос в Ленобласти
Корейцы нацелились на здания Смольного
Байкеры заглядываются на «Красный треугольник»
Жилье за один «Лексус» в год
Реновация-в СПб.нет
Как Петербург Москву обогнал
По зубным щеткам пересчитают
Петербургу сносят башни
Дачный рынок опустился до земли
Бизнес на апартаментах
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский перечислит хоспису выигрыш в «Что? Где? Когда?»

скриншот с сайта ВК

В Петербурге третий день «заминирований». Проверяют школы

скриншот с сайта studio44.ru

Новый музей блокады Ленинграда построит Никита Явейн

Новости компаний
Компания «Полис Групп»
09.10.2017 15:22
Компания «Полис Групп» открыла новый детский сад в Мурино
Состоялось торжественное открытие детского сада в составе ЖК «Мой город» от компании «Полис Групп» в Мурино
Петербургская строительная компания
09.10.2017 12:33
Теперь квартиры в комплексе LIKE можно приобрести на особых условиях
Петербургская строительная компания объявила об особых условиях на покупку квартир в комплексе LIKE на Политехнической, 6.
Компания КВС
05.10.2017 13:17
Жители второй очереди микрорайона «Новое Сертолово» получили ключи
97% квартир принято новоселами с первого раза, без рекламаций
«Петербургская Недвижимость»
04.10.2017 11:49
ЖК «Планетоград» получил гран-при конкурса «Лидер строительного качества»
ЖК «Планетоград» от Setl City удостоен главной награды конкурса «Лидер строительного качества» в номинации «Лучший объект малоэтажного строительства».
ПАО «Группа ЛСР»
02.10.2017 16:38
«Группа ЛСР» возглавила рейтинг застройщиков России
Портал «Единый реестр застройщиков» опубликовал свежий рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства, который составляется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Первое место в нем в очередной раз заняла «Группа ЛСР»
New Nordic Group
02.10.2017 11:35
Норвежская компания New Nordic Group запустила новый проект в Камбодже
Узнать детали о том, как инвестировать в жилье заграницей можно будет в октябре на выставке в СКК «Жилищный проект» (7-9 октября, СПБ), Экспофоруме «Ярмарка недвижимости» (27-29 октября СПб)
Холдинг Setl Group
29.09.2017 12:23
Setl Group возглавил рейтинг «Делового Петербурга» в четырех номинациях
По итогам рейтинга участников строительного рынка, составленного изданием «Деловой Петербург», холдинг Setl Group стал лучшим в четырех номинациях.
LEGENDA Intelligent Development
27.09.2017 11:38
«LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Комендантского» - победители European Property Awards
В середине сентября состоялось подведение итогов престижной международной премии в сфере жилой и коммерческой недвижимости European Property Awards 2017-2018. Победителями в номинации «Строительство высотных объектов» стали сразу два smart-комплекса компании LEGENDA: «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Комендантского»
ГК «Эталон»
26.09.2017 10:38
Два банка аккредитовали 4-й корпус ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «ВТБ 24» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали введенный в эксплуатацию четвертый корпус жилого комплекса «Самоцветы», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит на Васильевском острове, на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки
УК “Новоселье”
25.09.2017 16:22
Квартиры в проекте КОТ “Новоселье: городские кварталы” подорожают
Застройщик масштабного проекта на Юго-западе - УК “Новоселье” - объявил о повышении цен по всем квартирам в объектах “Гамма” и “Дельта” с 1 октября 2017 года
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.