Аккредитованы новые дома ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает об аккредитации Газпромбанком 13 очереди жилого комплекса «Северная долина» и четвертой очереди нового жилого района «Юнтолово». Покупателям доступна программа с низкой ипотечной ставкой – от 9,5% годовых.

Строящиеся корпуса ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» успешно прошли аккредитацию в Газпромбанке. Согласно условиям программы, размер первоначального взноса должен составлять не менее 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Ипотека предоставляется на срок от 1 года до 30 лет, минимальная сумма кредита – 500 000 рублей.

На сегодняшний день в 13 очереди ЖК «Северная долина» в продаже находится 1 600 квартир классических и европланировок. Предложение включает студии, одно- и двухкомнатные квартиры. Их площадь варьируется от 23 до 80 кв. м. Все жилье передается с полной отделкой.

В четвертой очереди ЖК «Юнтолово» на выбор покупателей представлены 120 квартир площадью от 32 до 59 кв. м. Планировочные решения выполнены согласно европейским стандартам: объединенные кухни-гостиные, учтена возможность встраиваемых шкафов, предусмотрены кладовые и остеклённые балконы. Все квартиры сдаются с готовой отделкой в соответствии с новым стандартом компании.

В настоящий момент объекты «Главстрой-СПб» аккредитованы в 7 банках, среди которых Сбербанк, Банк «Санкт-Петербург», ВТБ24, Банк «Союз» и другие. Компания предлагает различные варианты оплаты: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку или с рассрочкой платежа. В зависимости от формы оплаты покупателям предоставляются скидки до 5% от стоимости квартиры.

Справка о компании «Главстрой-СПб»