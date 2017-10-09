Комитеты Смольного эвакуируют из-за угрозы взрыва

Вслед за торгово-развлекательными центрами, гостиницами и школами эвакуация дошла до государственных учреждений Петербурга днем 9 октября. По предварительной информации, ранний обед чиновникам обеспечили телефонные террористы.

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Как стало известно «Фонтанке», к полудню поступило уже около 35 сообщений о якобы заложенных бомбах. Среди «заминированных» зданий оказались как минимум три комитета Смольного: комитет по финансам на Вознесенском проспекте, комитет по транспорту на Исполкомской улице и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на площади Ломоносова, 1.

Так, в пресс-службу КГИОП звонок раздался в 11:10. По данным «Фонтанки», мужской голос сообщил, что в комитете заложена бомба, и предложил «не рисковать и выводить людей». Его совету последовали.

Остальные звонки, по предварительной информации, касаются школ. Уже утром в понедельник анонимные минёры сорвали уроки ученикам порядка десяти школ. В воскресенье из-за тех же телефонных террористов опустели 22 торговых центра, отели и гостиницы, а до этого – восемь ТРК.