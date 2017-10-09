Украинские пограничники отобрали у проводника поезда мешок футболок с символикой России и СССР

Украинские пограничники конфисковали у проводника поезда мешок футболок с символикой России, об этом 9 октября сообщает Госпогранслужба.

"В пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили товары народного потребления, которые перемещался через границу с сокрытием от контроля. В ходе проверки поезда сообщением Москва – Кишинев пограничный наряд в мешке для белья, который находился на третьей полке одного из пассажирских купе, обнаружил 19 футболок с символикой бывшего СССР и РФ", – говорится в сообщении пограничников.

Владельцем скрытого товара оказался проводник этого поезда, 28-летний гражданин Молдовы.

Футболки изъяты, на правонарушителя составлены соответствующие административные материалы. В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предусматривает, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.