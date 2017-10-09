Росалкоголь и полиция вывезли из Красногвардейского района 50 тысяч бутылок с вином и коньяком

Сотрудники Росалкогольрегулирования и экономической полиции Петербурга с утра 7 октября до утра 9 октября считали и вывозили со склада в Красногвардейском районе контрафактный алкоголь. В результате Росспиртпром взял на хранение 100 палет с неучтенной продукцией. Помимо уже составленных административных протоколов, материалы переданы на возбуждение уголовного дела по производству и хранению товаров без установленной маркировки.

По информации «Фонтанки», сегодня, 9 октября, утром оперативники «потребительского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с сотрудниками Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Западному федеральному округу закончили мероприятия на крупном складе в Красногвардейском районе города. По данным «Фонтанки», их рейд начался еще утром 7 октября, однако масштаб обнаруженного заставил считать и вывозить неучтенную алкогольную продукцию 48 часов.

Как стало известно нашему изданию, в ходе работы выявлена алкогольная продукция без соответствующей лицензии и без надлежащей маркировки акцизными марками. В результате на склад ответственного хранения ОАО «Росспиртпром» в Гатчину отгружено 100 палет, что приблизительно соответствует 50 тысячам бутылок контрафактного коньяка и вина.

Также сотрудниками составлены протоколы об административных нарушениях по статьям 14.17 и 15.12 КоАП РФ: «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации».

По информации «Фонтанки», материалы также переданы в следствие с рапортом об обнаружении признаков преступления по статье 171.1 УК РФ – «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».