Минтранс: Программа по перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа" завершена

Программа по перевозке туристов и пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» в целом завершена, перевезено более 36 тысяч человек, заявили в Минтрансе России 9 октября.

Всего с 26 сентября по 8 октября включительно на внутренних и международных рейсах было перевезено более 36 тыс. человек, из которых порядка 5 тысяч человек перевезены иностранными авиакомпаниями, 17,5 тысяч – «ВИМ-Авиа», остальные пассажиры – другими российским авиаперевозчиками.

В перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа» принимали участие «Уральские авиалинии», «АЗУР Эйр», «Ред Вингс», «Роял Флайт», «Ай Флай», СЛО «Россия», «Ямал», «Глобус», «ЮТэйр», «Икар», Ellinair (Греция), Atlas Global (Турция), Charlie Airlines (Кипр). Большую помощь и поддержку в этой работе оказали авиакомпании S7, «Аэрофлот» и аэропорт Внуково.

Начиная с 27 сентября решением министра транспорта РФ Максима Соколова, возглавившего штаб, был приостановлен завоз туристов авиакомпании «ВИМ-Авиа».

28 сентября правительством РФ было подписано распоряжение о выделении 98 млн рублей на решение сложившейся ситуации. Также значительные средства для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров были направлены из внебюджетных источников.

Все чартерные программы перевозчика в города Турции, Греции и Италии были завершены 2 октября – в этот день все туристы с просроченной датой вылета вернулись из-за границы домой. В приоритетном порядке была обеспечена доставка туристов из турецкой Антальи. Далее начались плановые регулярные и чартерные перевозки на Дальний Восток, в Анадырь, Певек, Благовещенск и Магадан. До 28 октября пассажиры «ВИМ-Авиа» подсаживались на свободные места в самолетах других перевозчиков. Высвобождавшиеся борта направлялись на наиболее востребованные направления.

С начала текущей недели полеты практически прекращены. Остались единичные регулярные рейсы в города Дальнего Востока, которые будут выполняться по отдельным дням до 15 октября. С 16 октября все перевозки будут полностью завершены.