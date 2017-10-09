Минтранс: Программа по перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа" завершена
Программа по перевозке туристов и пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» в целом завершена, перевезено более 36 тысяч человек, заявили в Минтрансе России 9 октября.
Всего с 26 сентября по 8 октября включительно на внутренних и международных рейсах было перевезено более 36 тыс. человек, из которых порядка 5 тысяч человек перевезены иностранными авиакомпаниями, 17,5 тысяч – «ВИМ-Авиа», остальные пассажиры – другими российским авиаперевозчиками.
В перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа» принимали участие «Уральские авиалинии», «АЗУР Эйр», «Ред Вингс», «Роял Флайт», «Ай Флай», СЛО «Россия», «Ямал», «Глобус», «ЮТэйр», «Икар», Ellinair (Греция), Atlas Global (Турция), Charlie Airlines (Кипр). Большую помощь и поддержку в этой работе оказали авиакомпании S7, «Аэрофлот» и аэропорт Внуково.
Начиная с 27 сентября решением министра транспорта РФ Максима Соколова, возглавившего штаб, был приостановлен завоз туристов авиакомпании «ВИМ-Авиа».
28 сентября правительством РФ было подписано распоряжение о выделении 98 млн рублей на решение сложившейся ситуации. Также значительные средства для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров были направлены из внебюджетных источников.
Все чартерные программы перевозчика в города Турции, Греции и Италии были завершены 2 октября – в этот день все туристы с просроченной датой вылета вернулись из-за границы домой. В приоритетном порядке была обеспечена доставка туристов из турецкой Антальи. Далее начались плановые регулярные и чартерные перевозки на Дальний Восток, в Анадырь, Певек, Благовещенск и Магадан. До 28 октября пассажиры «ВИМ-Авиа» подсаживались на свободные места в самолетах других перевозчиков. Высвобождавшиеся борта направлялись на наиболее востребованные направления.
С начала текущей недели полеты практически прекращены. Остались единичные регулярные рейсы в города Дальнего Востока, которые будут выполняться по отдельным дням до 15 октября. С 16 октября все перевозки будут полностью завершены.
Справка:
О серьёзных проблемах «ВИМ-Авиа» стало известно 23 сентября (хотя задержки как чартеров, так и регулярных рейсов у компании начались с лета). Тогда в Домодедово из-за долгов перед поставщиками топлива задержали первые 19 рейсов. Проверка привела к возбуждению уголовного дела по статье «Мошенничество», аресту гендиректора и главбуха компании, а также бегству владельца «ВИМ-Авиа» за границу. Отдуваться за них пришлось министру транспорта, которому президент РФ влепил дисциплинарное взыскание за ситуацию с авиакомпанией.
На срочном совещании Росавиации удалось договориться с семью компаниями об осуществлении внутренних рейсов за «ВИМ-Авиа»: их будут осуществлять «Уральские авиалинии», «АйФлай», «Ред Вингс», «НордСтар», «ИКАР», «Северный ветер» и «Якутия». Часть расходов на полеты в том числе и бортами «ВИМ-Авиа», где было введено внешнее управление, возложили на «Аэрофлот». Несколько сотен туристов удостоились полета самолетами президентского отряда.