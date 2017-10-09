Омбудсмен Петербурга предложил провести парламентские слушания после акции 7 октября
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов заявил о необходимости изменить закон о митингах, чтобы не провоцировать горожан на протесты. Впрочем, организаторы митингов и сами не без греха, – отметил он и предложил обсудить соответствующий закон в городском парламенте.
«7 октября в Петербурге получено еще одно доказательство необходимости изменений законодательства о митингах, исключающих произвольное применение запретительных норм», – говорится в обращении Шишлова, опубликованном на его официальном сайте.
Омбудсмен повторил сделанные после 12 июня выводы о том, что гражданам не могут обеспечить свободу собраний, и назвал отказ согласовывать публичные мероприятия «демонстративным». Осудил он и сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые «безответственно призывали людей принять участие в несогласованной акции, вводя их в заблуждение информацией о якобы полученном согласовании».
Полиция, снова поставленная в затруднительные условия, по мнению спикера, «в целом действовала корректно», а больше всего пострадали никак не связанные с митингом горожане, которые столкнулись с неудобствами из-за незапланированного шествия и перекрытий дорог.
«Предлагаю провести в ближайшее время в Законодательном собрании Санкт-Петербурга публичные парламентские слушания для обсуждения правоприменительной практики и предложений по изменению законодательства», – заявил Шишлов.
Справка:
7 октября по всей России прошли акции сторонников Алексея Навального, в абсолютном большинстве — несогласованные. Сам оппозиционер в начале октября был арестован на 20 суток за призывы на несанкционированный митинг-встречу в Нижнем Новгороде. Петербургские власти также отказали штабу Навального в организации акции для встречи с политиком, в ответ он призвал своих подписчиков выйти на несогласованный митинг.
По официальным данным петербургского ГУ МВД, на Марсовом поле собралось порядка 1000 митингующих. Вскоре они двинулись в сторону Литейного проспекта. В процессе количество шествующих, включая обычных пешеходов и представителей СМИ, достигло 1800 человек. Почти 40 человек были доставлены в отдел за нарушение ПДД.