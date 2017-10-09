В Петербурге третий день «заминирований». Проверяют школы

Звонки от анонимов о якобы заложенных бомбах получили порядка десяти учебных заведений в Петербурге утром 9 октября. Проверки коснулись всех районов Северной столицы.

Как стало известно «Фонтанке», звонки в школах начали раздаваться около 11 утра. Неизвестные сообщали о взрывчатке и требовали выводить детей на улицу. По предварительным данным, на 11:23 восемь школ точно получили такие звонки и сообщили о них в правоохранительные органы.

7 и 8 октября те же анонимы «минировали» торгово-развлекательные комплексы и отели Петербурга. В субботу от их звонков пострадали посетители 8 торговых комплексов, вчера - 22 гостиниц и ТРК.