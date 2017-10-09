Ginza обыграла в судах экс-совладельца «На речке» и SunDay со счетом 3:0

Арбитражный суд Северо-Западного округа окончательно присудил, что доли бывшего совладельца модных ресторанов «На речке» и SunDay Владимира Спирина принадлежат владельцу сети Ginza Project Вадиму Лапину. Судебные споры между ними длились с осени прошлого года, а фактически претензии Владимир Спирин предъявил Вадиму Лапину через три года после сделки. Лапин выиграл у Спирина все три инстанции. Сегодня у Спирина остались рестораны в Петербурге, а «Фонтанка» кратко взглянула на масштаб разрыва между игроками этого бизнеса. Не забыли мы и про премиум-активы опального Дмитрия Михальченко.

По информации «Фонтанки», недавно в Арбитражном суде Северо-Западного округа завершился спор между бывшими компаньонами модных петербургских ресторанов «На речке» и SunDay. Фактически в течение года суды шли между известными рестораторами города Владимиром Спириным и Вадимом Лапиным.

Как ранее сообщала «Фонтанка», осенью 2016 года Владимир Спирин подал в арбитраж Петербурга иски к Вадиму Лапину о признании мнимыми сделок по продажам Лапину его долей в уставном капитале ООО «ЯХТ-КЛУБ КРЕСТОВСКИЙ» и ООО «Променад». Эти компании владеют в Петербурге ресторанами «На речке» и SunDay («Речке» уже восемь лет, а Sun работает шесть лет). При этом Спирин в октябре 2013 года продал 25 процентов ресторана «На речке» и 42,5 процента ресторана SunDay. Кстати, претензии к Лапину Спирин предъявил через три года после заключения сделки, потребовав признать договоры купли-продажи недействительными и вернуть ему части долей вышеуказанных фирм.

За это время состоялось три суда. Согласно текстам их решений, по мнению стороны Владимира Спирина, несмотря на формальное исполнение и государственную регистрацию перехода доли истца в уставном капитале обществ к стороне Вадима Лапина, реально сделка не преследовала цели передачи его прав, так как истинной целью этих договоров было получение компаниями, владеющими ресторанами «На речке» и SunDay, кредита в Промсвязьбанке. Юристы, защищающие интересы Ginza, с самого начала были удивлены доводу, так как банки при выдаче кредитов интересуются не собственниками компании, а другими критериями.

В результате первая инстанция 21 февраля этого года отказала в иске Владимиру Спирину. 17 мая 2017 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал повторно, а 25 сентября Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил прежние решения без изменений, а кассационную жалобу Владимира Спирина без удовлетворения (само постановление Арбитражный суд Северо-Запада выпустил 6 октября этого года).

Что касается цены этих долей-активов, то, по мнению экспертов рынка, с которыми поговорила «Фонтанка», она условно следующая – 15 миллионов рублей за «Речку» и 30 миллионов рублей за SunDay.

Заметим, что до старта этой судебной тяжбы Владимиру Спирину портили настроение в Следственной службе УМВД по Адмиралтейскому району, когда в мае 2015 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по мошенничеству в связи с конфликтом среди собственников ресторана BARASHKI, расположенного в ТЦ «ПИК» на Сенной площади. Тогда «Фонтанка» также сообщала, как и где прошли обыски. Интересно, что в те дни, по информации «Фонтанки», Вадим Лапин встал со своим серьезным ресурсом на защиту как раз Владимира Спирина. Тогда же полицейские побеспокоили своим появлением серьезный тусовочный ресторан ZIMALETO на Крестовском.

Все же трудно не заметить, что изначально бизнес-вес Вадима Лапина и Владимира Спирина был непропорционален.

Так, сегодня у Владимира Спирина осталось 25% доли в том же ZIMALETO (здесь кухня играет роль второго плана), его ресторан «Гастроном» на Марсовом поле и AZZURO Cafe в удачном месте на Большом проспекте Петроградской стороны. А также в проекте «Крыша 18» Владимир Спирин имеет около 20%. Что касается ресторана «Мама Зоя» на площади Конституции, то он уже не функционирует.

Под Ginza Project – 44 ресторана в Петербурге (20 из них премиальных, таких как, например, «Терраса» на Казанской со средним чеком в 5 тысяч рублей) и 40 в Москве. Примечательно, что когда «Фонтанка» позвонила Лапину, он ушел от обсуждений суда с Владимиром Спириным, а на уточняющий вопрос о числе заведений, которые принадлежат ему, замялся и ответил приблизительно: «…да, где-то так».

В контексте взгляда на ресторанный рынок Петербурга эта расплывчатая фраза Лапина говорит как раз о монополии. Безусловно, в топ-рейтинге ресторанных сетей – "Две палочки", Italy Group, "Токио", "Бахрома", "Река групп". Но если рассматривать заведения премиум-класса, то сегодня тяжело соревноваться с Ginza по большим, нарядным пространствам с мультибрендовой кухней. Посвященному в процессы известно, что отрыв от конкурентов произошел еще в 2006 году, когда Вадим Лапин владел только «Террасой», «Царем», «Гинзой» на Аптекарском и клубом "Джельсомино".

Конечно, в Петербурге понятны такие имена, как ресторатор Мнацаканов. Появляются статусные проекты как «Москва-Пекин» в здании ЛУКОЙЛа на Аптекарской набережной (к ресторану имеет отношение в прошлом генеральный директор «Лукойл-бункер» Али Беглов). Остаются популярными среди состоятельных людей IL lago, «Будда Бар» и «Це Фунг» на Рубинштейна, что связаны с именем ныне опального петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко. Не последним считается и Гарик, владеющий «Фиолетом», клубом «Максимус» и «М11». Все же это достойные, но небольшие сети по меркам ресторанного рынка Северной столицы.

Что касается перспектив Владимира Спирина, то теоретически у его юристов остается ход в Верховный суд. Однако на практике такие споры высшей инстанцией не принимаются.