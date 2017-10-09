Экс-полицейский, на глазах которого убили пауэрлифтера Драчёва, получил уголовное дело

После убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва возбуждено третье уголовное дело против бывшего сотрудника Хабаровской полиции. По версии следствия, мужчина смотрел, как убивают Драчёва, и не только сам не разнял драку, но и не позволил сделать это подоспевшим гвардейцам.

Как сообщили в Следственном комитете по Хабаровскому краю 9 октября, случившееся квалифицировали по уголовной статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Следователи полагают, что 20 августа, в день убийства Драчёва, на месте случившегося находился нетрезвый 27-летний полицейский, который со стороны наблюдал за происходящим.

По предварительной информации, бездействовал он из «ложно понятого чувства товарищества», поэтому не стал ни сам разнимать дерущихся, ни информировать о происходящем коллег. Кроме того, не остановив Анара Аллахверанова, которого подозревают в убийстве Драчёва, полицейский убедил не задерживать его и приехавший наряд Росгвардии. В ведомстве отметили, что спортсмен в это время был ещё жив, и сочли бездействие полицейского использованием служебных полномочий вопреки интересам службы.

Расследование уголовного дела продолжается. Был ли задержан подозреваемый, не уточняется, но нежелание вмешиваться уже стоило ему должности в органах внутренних дел.