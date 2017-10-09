Экс-полицейский, на глазах которого убили пауэрлифтера Драчёва, получил уголовное дело
После убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва возбуждено третье уголовное дело против бывшего сотрудника Хабаровской полиции. По версии следствия, мужчина смотрел, как убивают Драчёва, и не только сам не разнял драку, но и не позволил сделать это подоспевшим гвардейцам.
Как сообщили в Следственном комитете по Хабаровскому краю 9 октября, случившееся квалифицировали по уголовной статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Следователи полагают, что 20 августа, в день убийства Драчёва, на месте случившегося находился нетрезвый 27-летний полицейский, который со стороны наблюдал за происходящим.
По предварительной информации, бездействовал он из «ложно понятого чувства товарищества», поэтому не стал ни сам разнимать дерущихся, ни информировать о происходящем коллег. Кроме того, не остановив Анара Аллахверанова, которого подозревают в убийстве Драчёва, полицейский убедил не задерживать его и приехавший наряд Росгвардии. В ведомстве отметили, что спортсмен в это время был ещё жив, и сочли бездействие полицейского использованием служебных полномочий вопреки интересам службы.
Расследование уголовного дела продолжается. Был ли задержан подозреваемый, не уточняется, но нежелание вмешиваться уже стоило ему должности в органах внутренних дел.
Справка:
Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 кг Андрей Драчёв погиб в уличной драке, произошедшей в центре Хабаровска 20 августа. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчёву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове.
По факту случившегося также возбуждено уголовное дело о халатности против сотрудников Росгвардии. По версии следствия, охранник магазина в центре Хабаровска нажал тревожную кнопку, увидев массовое скопление агрессивно настроенных людей на улице. На место прибыл дежурный наряд вневедомственной охраны – два человека, но они не стали задерживать злоумышленника. Подозреваемый в убийстве Анар Аллахверанов спустя месяц сам явился в правоохранительные органы.