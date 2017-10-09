Грузовик на Обуховской Обороны вылетел в лоб легковушке: трое пострадавших

Три человека были госпитализированы в результате аварии, произошедшей на проспекте Обуховской Обороны, 137, в ночь с 8 на 9 октября.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, водитель грузовика «Исузу» совершил столкновение с «Мицубиши Лансером». Травмы средней степени тяжести получили три человека, ехавшие в легковой машине.

По словам очевидцев, столкновение было лобовым.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».