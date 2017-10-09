В Колтушах появится «Корабль викингов» и остров «Пеппи Длинный чулок»

Такие необычные детские площадки ГК "УНИСТО Петросталь" заказала для первой очереди ЖК «Чудеса Света». Тендер на обустройство выиграла компания "РУСМАФ".

ЖК «Чудеса света» выполняется в стилистике северных стран, чудес северной культуры и природы. Это касается как визуального решения фасадов, так и внутренней инфраструктуры. 30% территории участка под застройку площадью 37 Га займут благоустроенные досуговые зоны. Для детей застройщик построит авторские площадки: царство Снежной Королевы, корабль викингов, остров Пеппи Длинный чулок.

ГК «УНИСТО Петросталь»

Первые 5 домов ЖК «Чудеса Света» готовятся к вводу в эксплуатацию, в них начались работы по внутренней отделке. Комплекс «Пеппи Длинный чулок» будет располагаться во дворе между домами 7 и 6, комплекс «Корабль Викингов» – между домами 14 и 15.

ГК «УНИСТО Петросталь»

В центре каждой площадки запроектирован основной элемент, который дает ей название. В комплексе «Пеппи Длинный чулок» – это закрытая горка в виде разноцветного чулка, а также мостики, канат и другие спортивные и развлекательные элементы. Комплекс «Корабль Викингов» напоминает корабли викингов ярким цветом, фигурой дракона на носу корабля, а также бело-красными щитами, размещёнными по бортам судна.

"Конкурс был довольно сложный, на него представили множество вариантов обустройства детских площадок. В итоге был выбран наиболее оптимальный вариант, который предоставила компания "РУСМАФ", специализирующаяся на производстве и монтаже оборудования для детских и спортивных площадок. Их комплексы отличаются яркими цветами, многообразием оборудования и органично вписываются в архитектурный стиль ЖК "Чудеса света". На площадках предусмотрены горки, песочницы, качели, тренажеры, направленные на развитие различных групп мышц. Они подходят для детей разных возрастов", – говорит генеральный директор ГК "УНИСТО Петросталь" Арсений Васильев.

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