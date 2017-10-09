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09.10.2017 10:41

В Колтушах появится «Корабль викингов» и остров «Пеппи Длинный чулок»

В Колтушах появится «Корабль викингов» и остров «Пеппи Длинный чулок»
ГК «УНИСТО Петросталь»

Такие необычные детские площадки ГК "УНИСТО Петросталь" заказала для первой очереди  ЖК «Чудеса Света». Тендер на обустройство  выиграла компания "РУСМАФ".

ЖК «Чудеса света» выполняется в стилистике северных стран, чудес  северной культуры и природы. Это касается как визуального решения фасадов, так и внутренней инфраструктуры. 30% территории участка под застройку площадью 37 Га займут благоустроенные досуговые зоны. Для детей застройщик построит авторские площадки: царство Снежной Королевы, корабль викингов, остров Пеппи  Длинный чулок.

ГК «УНИСТО Петросталь»
ГК «УНИСТО Петросталь»

Первые 5 домов ЖК «Чудеса Света» готовятся к вводу в эксплуатацию, в них начались работы по внутренней отделке. Комплекс «Пеппи Длинный чулок» будет располагаться во дворе между домами 7 и 6, комплекс «Корабль Викингов» – между домами 14 и 15. 

ГК «УНИСТО Петросталь»
ГК «УНИСТО Петросталь»

В центре каждой площадки запроектирован основной элемент, который дает ей название. В комплексе «Пеппи  Длинный чулок» – это закрытая горка в виде разноцветного чулка, а также мостики, канат и другие спортивные и развлекательные элементы. Комплекс «Корабль Викингов» напоминает корабли викингов ярким цветом, фигурой дракона на носу корабля, а также бело-красными щитами, размещёнными по бортам судна.

"Конкурс был довольно сложный, на него представили множество вариантов обустройства детских площадок. В итоге был выбран наиболее оптимальный вариант, который предоставила компания "РУСМАФ", специализирующаяся на производстве и монтаже оборудования для детских и спортивных площадок. Их комплексы отличаются яркими цветами, многообразием оборудования и органично вписываются в архитектурный стиль ЖК "Чудеса света". На площадках предусмотрены горки, песочницы, качели, тренажеры, направленные на развитие различных групп мышц. Они подходят для  детей разных возрастов", – говорит генеральный директор ГК "УНИСТО Петросталь" Арсений Васильев.

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»


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Серьезная конкуренция на рынке недвижимости размывает понятие классов жилья – к такому выводу приходят эксперты. В течение последних лет качественные характеристики недвижимости массового сегмента от «УНИСТО Петросталь» значительно возросли
ГК «Эталон»
09.10.2017 13:38
«Эталон ЛенСпецСМУ» предлагает специальные условия для преподавателей и студентов вузов России
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» предоставляет скидку на квартиры в «Доме на Обручевых» студентам дневных отделений и преподавателям государственных вузов России
Компания «Главстрой-СПб»
09.10.2017 12:15
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Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает об аккредитации Газпромбанком 13 очереди жилого комплекса «Северная долина» и четвертой очереди нового жилого района «Юнтолово».
ГК «УНИСТО Петросталь»
09.10.2017 10:41
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