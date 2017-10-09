Военнослужащие-иностранцы смогут принимать участие в зарубежных операциях против террористов

Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащих-иностранцев можно отправлять за пределы России для участия в миротворческих и антитеррористических операциях.

Документ опубликован 8 октября на официальном портале правовой информации. Напомним, с декабря 2016 года закон «О воинской обязанности...» позволяет отправлять военнослужащих за рубеж для участия в подобных операциях. Речь, очевидно, идет в первую очередь о Сирии — с сентября 2015-го Россия принимает участие в антитеррористической операции в этой стране.