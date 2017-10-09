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09.10.2017 10:58

11 октября открывается выставка Health&Medical Tourism

11 октября открывается выставка Health&Medical Tourism
Health&Medical Tourism

5-я Международная выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»11-13 октября.

Выставка Health&Medical Tourism пройдет в рамках Петербургского международного форума здоровья.

Свои услуги представят ведущие лечебные и оздоровительные учреждения Беларуси, Германии, Кореи, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратов, Словении и России.

Health&Medical Tourism
Health&Medical Tourism

Участники выставки осуществляют диагностику и лечение по широкому спектру направлений, в том числе: онкология, кардиология, неврология, ортопедия, травматология, гастроэнтерология и другим.

У посетителей выставки будет уникальная возможность напрямую встретиться с зарубежными специалистами, выбрать клинику и врача, получить бесплатные консультации, выслушать «второе» мнение по поводу уже проведенных обследований и назначенного лечения.

В преддверии выставки открыта запись на консультации к зарубежным специалистам: профессору Роману Бошняку, нейрохирургу словенско-германской сети клиник Klinikum Medical Link Ltd, доктору Мустафе Аль Хашими, доктору Мин Юнг Парк – консультантам онкологического диспансера, сердечно-сосудистого центра,  центра неврологии при клинике Sheikh Khalifa Specialty Hospital в Объединенных Арабских Эмиратах.

Health&Medical Tourism
Health&Medical Tourism

Посещение выставки будет интересно профессионалам медицинской и туристической отраслей. Установить деловые контакты, перенять опыт зарубежных коллег, получить полезную информацию на мероприятиях в рамках деловой программы – лишь некоторые из возможностей.

Специально для представителей медицинских учреждений в рамках выставки состоится международная конференция Temos, на которой будут освещены вопросы сертификации качества оказания медицинских и сервисных услуг. Представители агентств по медицинскому туризму смогут узнать о развитии рынка оздоровительного и медицинского туризма. Также в рамках деловой программы выставки состоятся выступления врачей-представителей общества специалистов «Международное медицинское сотрудничество».

Посещение выставки и всех мероприятий в рамках деловой программы выставки – бесплатно. Получить электронный билет можно на сайте выставки: healthtourism-expo.ru

 


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