С-400, «Буратино» и «Корнеты» отправятся в Саудовскую Аравию

Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных комплексов С-400.

Об этом 9 октября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Марии Воробьевой РИА Новости. Воробьева уточнила, что помимо С-400 в Саудовскую Аравию поставят противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино», гранатометы АГС-30 и автоматы Калашникова АК-103.

Напомним, ранее о возможности заключения подобных контрактов уже сообщали в СМИ, однако в Кремле официально не комментировали эту информацию.