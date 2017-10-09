Приставы заставили «Дальпитерстрой» заплатить дольщикам семь миллионов

Петербургский застройщик оказался не в состоянии самостоятельно расплатиться за проволочки в строительстве. С задачей справились судебные приставы, обнаружившие нужную сумму на счетах компании.

Как сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Петербурга 9 октября, строительная компания «Дальпитерстрой» задолжала больше 7,3 млн рублей за невыполнение прописанных в договорах обязательств. С 27 сентября по 4 октября приставы получили исполнительные листы от 13 разгневанных петербуржцев, которым не выдали в срок ключи от новых квартир.

По решению суда самая большая неустойка составила миллион, самая маленькая – 89 тысяч рублей. Чтобы ускорить выплаты, приставы обратили внимание на счета «Дальпитерстроя», где и нашли всю необходимую сумму.

Напомним, в мае строительная компания уже заплатила горожанам больше пяти миллионов рублей. Через месяц один из дольщиков попытался через суд обанкротить строительную фирму, но суд не принял его иск к производству. Приставы, которые и в прошлый раз помогли «Дальпитерстрою» найти деньги, отметили, что в этот раз поставили точку в длительном споре между строителями и дольщиками.